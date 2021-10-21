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Мы должны показать себя всему миру как нация, которая бережно относится к природе – Президент РК

Автор:  
Серик Сабеков
21 Октября 2021, 12:43
Мы должны показать себя всему миру как нация, которая бережно относится к природе – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны показать себя всему миру как нация, которая бережно относиться к природе. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас мало лесов, это всем известно, поэтому я поднял инициативу по посадке 2 млрд деревьев по республике», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил необходимость воспитания любви к природе у граждан, бережного к ней отношения.

«В целом мы должны показать себя всему миру как нация, которая бережно относится к природе, заботится о безопасном и благополучном будущем подрастающего поколения», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана заявил , что все проявления этнического высокомерия должны жестко пресекаться.

«Профилактика социальных, криминальных, бытовых конфликтов - это одна из первостепенных задач местных исполнительных органов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что нулевая терпимость к конфликтам на этнической почве должна стать нормой для органов внутренних дел и прокуратуры.


Президент Казахстана   Экология   АНК   Патриотизм   Общество   Природа  
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