Мы должны объединиться - общественники призывают казахстанцев поддержать Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Общественные и политические деятели, представители научной, творческой интеллигенции и бизнес-сообщества поддержали создание общереспубликанского общественного движения в поддержку Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поэт, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек заявил, что реформы Президента, направленные на построение Справедливого Казахстана, перешли от слов к делу.

«Мы считаем, что вся общественность должна активно участвовать в этой сложной работе. Ближайшее и долгосрочное будущее страны было определено в недавнем Послании Главы государства. Еще одним важным шагом стало проведение внеочередных президентских выборов. Сейчас это горячо обсуждается в обществе, высказываются разные мнения. Здесь главное - это продление срока полномочий президента до семи лет и ограничение срока избрания одним сроком... Это политические реформы, которые осуществляются по формуле «Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Мы считаем, что это одна из первых политических реформ, которую ждали наши обычные граждане», - говорит он.

По его словам, главной идеей объединения является общественная поддержка реформ Главы государства.

«Мы должны верить в будущее нашей страны, поддержать Главу государства Касым-Жомарта Токаева, начавшего такие кардинальные перемены. Мы надеемся, что в будущем к нам присоединятся и другие граждане, которые поддерживают стабильность и светлое будущее», - сказал Акберен Елгезек.

Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов отметил, что многие предприниматели заинтересованы в том, чтобы реформы Президента состоялись.

«Нет ни одного предпринимателя, который не хотел бы, чтобы те задачи, которые поставлены по новому налоговому кодексу, были реализованы. Мы все понимаем, что есть судебные реформы, без которых тоже нельзя построить Новый Казахстан. Я считаю, что создание движения, которое поможет реализовать все реформы Главы государства - очень важная инициатива. Оно объединяет неравнодушных людей. Мы за то, чтобы наше общество развивалось стабильно, поскольку мы видим, что в мире сейчас достаточно напряженная геополитическая ситуация. Мы хотим участвовать в реализации этих реформ. Считаю, что только объединившись, мы можем помочь Президенту добиться хорошего результата. Я уверен, что наше движение поможет в реализации этих реформ. Нам предстоит непростая работа, понимаем с какими трудностями мы будем сталкиваться, но вместе у нас все получится, вместе мы добьемся большего», - сказал он.

Исполнительный директор первого кредитного бюро Асем Нургалиева также добавила, что бизнес заинтересован в исполнении поручения Президента.

Политолог Марат Шибутов сообщил, что политические и социальные реформы Президента идут очень хорошо, но изменения в судебной и правоохранительной системе происходят медленно.

«Любая реформа движется только тогда, когда есть люди, которые реально заинтересованы в этом, которые будут говорить об этом, продвигать. Мы заинтересованы в том, что реформы Президента реализовались на все 100%. Мы также будем давать рекомендации, какие-то предложения, идеи. Дальше будем смотреть, как программа будет реализоваться, будем стараться входить в рабочие группы, поднимать общественные мнения, чтобы реформы прошли успешно. Для того, чтобы эти реформы реализовались, нужно несколько лет», - сказал Шибутов.

Депутат маслихата Алматы, журналист Сергей Пономарев заявил, что участники созданного общественного движения присоединились к этой организации для того, чтобы поддержать реформы Президента. Это спортсмены, врачи, общественные и политические деятели, блогеры, журналисты, представители научной и творческой интеллигенции, бизнес-сообщества и так далее.

«Каждый из этих людей - это личность. Они хотят выразить поддержку Касым-Жомарту Токаеву, точно так же, как и я. Если мы хотим построить Новый Казахстан, то мы должны говорить, должны быть последовательны, действовать. Иначе все важные реформы - это правовые, юридические, экологические, в судебной системе - могут просто заболтаться. Поэтому мы должны помочь Главе государства. Я хочу сказать об экологических вещах, это реформы в сельском хозяйстве. Это строжайшая экономия воды, которая нам нужна сейчас. Мы 40% воды тратим крайне нерационально. А воды все меньше и меньше. Мы видим, как крупнейшие реки сейчас пересыхают, снега на вершинах горы летом меньше, мы должны рационально относиться к воде», - добавил Сергей Пономарев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создано общереспубликанское общественное движение «За реформы Токаева» в поддержку Главы государства. В числе инициаторов общественного движения Мереке Кулкенов, Раимбек Баталов, Акберен Елгезек, Сергей Пономарев, Бекнур Кисиков, Даурен Куат, Даулеткерей Капулы, Адиль Ахметов, Назгуль Карабалина, Марат Шибутов и многие другие.