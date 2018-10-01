Мы должны беречь мир и согласие - главный имам мечети «Ырыскелди кажы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общечеловеческие ценности должны быть приоритетом для всех граждан. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заявил главный имам мечети «Ырыскелди кажы» Яхия кажы Исмайлов, комментируя Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В священный день Жума мы - религиозные деятели и прихожане с радостью послушали Послание Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. Как всегда мы - народ Казахстана, мусульмане очень ждем Послания нашего Елбасы, потому что каждый раз Глава государства ставит очень важные задачи, которые приносят много полезного и нужного для народа, для простых граждан страны. Вот и в этот раз Нурсултан Абишевич принял своевременные решения и озвучил очень хорошие, четкие, жизненно важные задачи», - сказал Яхия кажы Исмайлов.

По его словам, это улучшение деятельности сферы образования, внедрение новых технологий, социальная ответственность, повышение заработной платы, доступное жилье, обучение детей, студентов вузов, качество обучения и качество работы каждого госслужащего, специалистов различных сфер, создание условий для отдыха населения.

«Безусловно, это наиважнейшие вопросы, решения которых люди ждут с нетерпением. Очень правильное решение по уменьшению вузов, особенно для правоохранительных органов и других специальностей. Действительно, сейчас очень много людей, имеющих по несколько дипломов, но качество образования оставляет желать лучшего», - пояснил имам.

Представитель духовенства также подчеркнул, что Президент дал конкретные поручения.

«Думаю, все это даст хорошие плоды. Радует, что повысятся заработные платы медицинских работников, госслужащих и других. Это очень важные решения по улучшению уровня жизни населения. Думаю, что Президент поднял очень актуальные, важные вопросы и они должны исполняться всеми уровнями власти и каждым гражданином», - добавил Яхия кажы Исмайлов.

Имам считает, что все это предпринимается ради блага каждого гражданина, роста благосостояния всего общества.

«Если мы все будем прислушиваться к наставлениям Елбасы, и если каждый на своем месте будет заниматься своим делом хорошо, качественно, стараясь принести пользу своей семье и своему Отечеству, все это в дальнейшем обеспечит процветание нашего государства. Это будет гарантией стабильности, мира и согласия в обществе. У нашего народа есть хорошие слова: «Береке бастауы - тынымсыз еңбек» - «Процветание начинается с неустанного труда». С какими бы инициативами, с какими программами не выступал наш Президент, их реализация зависит от каждого гражданина нашей страны. Надеемся, что все эти наказы Главы государства, озвученные в Послании народу, будут исполняться, и мы в дальнейшем увидим эти блага для народа, почувствуем их плоды. Как религиозный деятель я поддерживаю Елбасы в том, что для процветания нашего общества мы должны беречь наше главное богатство - это мир и согласие, дружбу между представителями всех национальностей, равенство всех перед законом. А общечеловеческие ценности, которые есть в любой религии, должны быть приоритетом для всех граждан, потому что и мусульмане, и христиане, и католики, и иудеи должны заботиться о государстве. Ведь мы верующие - все граждане нашей любимой Родины», -заключил имам.