МВК снизила карантинные ограничения для бизнеса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Основным вопросом обсуждения стала выработка мер по исполнению поручения Главы государства, данных на встрече с представителями отечественного бизнеса о пересмотре ограничительных меры для обеспечения деятельности бизнеса в период пандемии.

«По итогам обсуждения МВК поддержала предлагаемые меры Министерством здравоохранения по снижению ограничений деятельности субъектов бизнеса.

В частности, было принято решение по снижению карантинных ограничений во всех зонах эпидемиологического риска (зеленой, желтой, красной) для объектов, работающих по «зеленному» статусу у персонала и посетителей.

Также по ослаблению карантинных ограничений в зависимости от зоны эпидемиологического риска для объектов бизнеса, работающих для посетителей с «синим» статусом. В «зеленой» зоне – без ограничений, в «желтой», «красной» зонах послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости и снятием ограничений по режиму работы», - сказано в сообщении комиссии.

Вице-премьер отметил, что, снятие карантинных ограничений потребует ответных шагов со стороны предпринимателей по обеспечение неукоснительного соблюдения санитарных требований.

Заместитель Премьер-министра отметил, что, в сложившейся непростой ситуации по стремительному распространению штамма коронавируса «омикрон», который является очень контагиозным вариантом COVID-19, МВК рекомендовано мобилизовать все ресурсы для исправления эпидемиологической ситуации и главным приоритетом является вакцинация и ревакцинация населения.

В завершение совещания Ералы Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации, для этого государством выделено достаточное количество вакцин. Кроме того, на местах необходимо особое внимание уделить контролю за исполнением принимаемых правительством мероприятий.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Правительству с предложением пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса.