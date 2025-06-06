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    19:10, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    МВД: За 5 месяцев в Казахстане изъяли 4 тонны наркотических веществ

    За пять месяцев 2025 года из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн наркотических средств и более 15 тонн прекурсоров. Об этом сообщили в МВД РК, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: кадр из видео

    В Министерстве внутренних дел отметили о пресечении деятельности 95 нарколабораторий, ликвидации 18 преступных групп, включая одну транснациональную организованную преступную группу.

    - Заблокировано свыше 14 тысяч наркосайтов и 15 тысяч банковских карт, через которые осуществлялся теневой оборот наркотиков. Таким образом, предотвращен возможный ущерб гражданам и экономике на сумму более 1 млрд 230 млн тенге, - говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, за последний месяц выявлен ряд серьезных наркопреступлений, охвативших несколько регионов страны: 

    • в Жамбылской области изъято свыше 21 кг гашиша;
    • в Алматы ликвидирована нарколаборатория с 24 кг марихуаны:
    • в Мангистауской области изъято 2,5 кг опия:
    • в Алматинской области обнаружено 190 кг синтетического наркотика а-PVP и 8 тонн химических прекурсоров.

    В МВД лобавили, что все подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания.

    Ранее сообщалось о пресечении деятельности наркоканала из США в Алматы. Задержаны 10 человек.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Борьба с наркотиками
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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