МВД: За 5 месяцев в Казахстане изъяли 4 тонны наркотических веществ

В Министерстве внутренних дел отметили о пресечении деятельности 95 нарколабораторий, ликвидации 18 преступных групп, включая одну транснациональную организованную преступную группу.

- Заблокировано свыше 14 тысяч наркосайтов и 15 тысяч банковских карт, через которые осуществлялся теневой оборот наркотиков. Таким образом, предотвращен возможный ущерб гражданам и экономике на сумму более 1 млрд 230 млн тенге, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за последний месяц выявлен ряд серьезных наркопреступлений, охвативших несколько регионов страны:

в Жамбылской области изъято свыше 21 кг гашиша;

в Алматы ликвидирована нарколаборатория с 24 кг марихуаны:

в Мангистауской области изъято 2,5 кг опия:

в Алматинской области обнаружено 190 кг синтетического наркотика а-PVP и 8 тонн химических прекурсоров.

В МВД лобавили, что все подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания.

Ранее сообщалось о пресечении деятельности наркоканала из США в Алматы. Задержаны 10 человек.