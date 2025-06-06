МВД: За 5 месяцев в Казахстане изъяли 4 тонны наркотических веществ
За пять месяцев 2025 года из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн наркотических средств и более 15 тонн прекурсоров. Об этом сообщили в МВД РК, передает агентство Kazinform.
В Министерстве внутренних дел отметили о пресечении деятельности 95 нарколабораторий, ликвидации 18 преступных групп, включая одну транснациональную организованную преступную группу.
- Заблокировано свыше 14 тысяч наркосайтов и 15 тысяч банковских карт, через которые осуществлялся теневой оборот наркотиков. Таким образом, предотвращен возможный ущерб гражданам и экономике на сумму более 1 млрд 230 млн тенге, - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, за последний месяц выявлен ряд серьезных наркопреступлений, охвативших несколько регионов страны:
- в Жамбылской области изъято свыше 21 кг гашиша;
- в Алматы ликвидирована нарколаборатория с 24 кг марихуаны:
- в Мангистауской области изъято 2,5 кг опия:
- в Алматинской области обнаружено 190 кг синтетического наркотика а-PVP и 8 тонн химических прекурсоров.
В МВД лобавили, что все подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания.
Ранее сообщалось о пресечении деятельности наркоканала из США в Алматы. Задержаны 10 человек.