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    10:06, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Дополнительные наряды полиции организованы на дорогах из-за наплыва отдыхающих на Балхаш

    В области Жетысу усилены меры безопасности на дорогах из-за увеличения количества отдыхающих на озера Алаколь и Балхаш, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    МВД усилило меры безопасности на дорогах из-за наплыва отдыхающих на Алаколь и Балхаш
    Фото: акимат области Жетысу

    С началом летнего туристического сезона сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия в усиленном режиме, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение общественной безопасности на маршрутах, ведущих к популярным зонам отдыха — озерам Алаколь и Балхаш.

    — В связи с увеличением потока туристов усилены меры в районах, прилегающих к основным автодорогам. Организованы дополнительные наряды дорожно-патрульной полиции, установлены мобильные посты, ведется круглосуточное патрулирование. Основное внимание уделяется соблюдению правил дорожного движения. Полицейские ежедневно проводят разъяснительные беседы с водителями, напоминая о недопустимости превышения скорости, управления в нетрезвом виде, отказа от использования ремней безопасности, а также необходимости пропускать пешеходов, — сообщили в акимате.

    Для удобства и безопасности туристов сотрудники полиции также информируют водителей о расположении официальных кемпингов и зон отдыха, где можно сделать остановку, отдохнуть с семьей и набраться сил перед продолжением пути. Это особенно важно при длительных поездках в жаркую погоду.

    Комплекс реализуемых мер направлен на снижение числа ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан, а также формирование культуры ответственного поведения на дороге.

    Ранее в области Абай были усилены меры безопасности на дороге в связи с потоком туристов к Алаколю.

    Теги:
    МВД РК Дороги Регионы Казахстана Полиция Область Жетысу Безопасность
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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