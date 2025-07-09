Дополнительные наряды полиции организованы на дорогах из-за наплыва отдыхающих на Балхаш
В области Жетысу усилены меры безопасности на дорогах из-за увеличения количества отдыхающих на озера Алаколь и Балхаш, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.
С началом летнего туристического сезона сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия в усиленном режиме, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение общественной безопасности на маршрутах, ведущих к популярным зонам отдыха — озерам Алаколь и Балхаш.
— В связи с увеличением потока туристов усилены меры в районах, прилегающих к основным автодорогам. Организованы дополнительные наряды дорожно-патрульной полиции, установлены мобильные посты, ведется круглосуточное патрулирование. Основное внимание уделяется соблюдению правил дорожного движения. Полицейские ежедневно проводят разъяснительные беседы с водителями, напоминая о недопустимости превышения скорости, управления в нетрезвом виде, отказа от использования ремней безопасности, а также необходимости пропускать пешеходов, — сообщили в акимате.
Для удобства и безопасности туристов сотрудники полиции также информируют водителей о расположении официальных кемпингов и зон отдыха, где можно сделать остановку, отдохнуть с семьей и набраться сил перед продолжением пути. Это особенно важно при длительных поездках в жаркую погоду.
Комплекс реализуемых мер направлен на снижение числа ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан, а также формирование культуры ответственного поведения на дороге.
Ранее в области Абай были усилены меры безопасности на дороге в связи с потоком туристов к Алаколю.