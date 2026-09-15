МВД пресекло деятельность 22 религиозно-экстремистских преступных групп

С начала года полиция пресекла деятельность 22 преступных групп, участники которых использовали религиозно-экстремистскую идеологию. Задержаны 64 человека. По данным МВД, они были причастны к вымогательствам, мошенничеству, грабежам, браконьерству и сбыту наркотиков, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

По данным МВД, участники групп также хранили огнестрельное оружие для совершения преступлений. Их деятельность была выявлена в разных регионах страны, включая Алматы, Актюбинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области.

Так, в Алматы четверо приверженцев радикальных религиозных идей похитили у жителя города 7,5 млн теңге. Виновные приговором суда осуждены к лишению свободы на сроки от 5 до 6 лет.

В Петропавловске раскрыты четыре эпизода мошенничества, совершенные приверженкой радикальной религиозной идеологии. Общий ущерб превысил 2 млн теңге. Женщина приговорена к 3 годам лишения свободы.

В Павлодаре местный житель, придерживающийся радикальных религиозных взглядов, совершил 17 эпизодов мошенничества. Ущерб составил более 8 млн теңге. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы.

Всего полиция раскрыла 155 корыстно-насильственных преступлений, связанных с приверженцами религиозно-экстремистских идей. В ходе работы из незаконного оборота изъято 114 единиц огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, 7 гранат, более 1,6 тыс. боеприпасов и свыше 32 кг наркотических средств.

Кроме того, полиция выявляет и пресекает экстремистские и террористические преступления, включая распространение радикальной идеологии в интернете.

В Актобе житель города публично разжигал религиозную рознь в социальных сетях, оскорбляя представителей других вероисповеданий. Он осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы.

В другом случае в Актобе задержан радикально настроенный молодой человек, планировавший насильственные акции. За пропаганду терроризма суд назначил ему 6 лет лишения свободы.

В Туркестанской области задержан сторонник радикальной религиозной идеологии, который активно распространял в интернете идеи международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Он осужден на 7 лет лишения свободы.