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    12:42, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы завели уголовное дело на сотрудников военкоматов

    Высокопоставленных военных подозревают в превышении должностных полномочий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В социальных сетях появилась информация о задержании ряда высокопоставленных представителей системы обороны.

    В Министерстве внутренних дел прокомментировали эту информацию нашему агентству.

    — Военно-следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело по статье 451 УК РК (превышение власти или должностных полномочий) в отношении должностных лиц департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны. В соответствии со статьей 201 УПК, иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, — сообщили в ведомстве.

    Ранне сообщалось о задержании двух сотрудников органов прокуратуры. 

    Также подполковника полиции в Жамбылской области подозревают в получении взятки. 

    Теги:
    МВД РК Военкомат Минобороны РК Алматы Задержания
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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