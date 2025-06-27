В Алматы завели уголовное дело на сотрудников военкоматов
Высокопоставленных военных подозревают в превышении должностных полномочий, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях появилась информация о задержании ряда высокопоставленных представителей системы обороны.
В Министерстве внутренних дел прокомментировали эту информацию нашему агентству.
— Военно-следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело по статье 451 УК РК (превышение власти или должностных полномочий) в отношении должностных лиц департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны. В соответствии со статьей 201 УПК, иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, — сообщили в ведомстве.
Ранне сообщалось о задержании двух сотрудников органов прокуратуры.
Также подполковника полиции в Жамбылской области подозревают в получении взятки.