В Алматы завели уголовное дело на сотрудников военкоматов

В социальных сетях появилась информация о задержании ряда высокопоставленных представителей системы обороны.

В Министерстве внутренних дел прокомментировали эту информацию нашему агентству.

— Военно-следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело по статье 451 УК РК (превышение власти или должностных полномочий) в отношении должностных лиц департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны. В соответствии со статьей 201 УПК, иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, — сообщили в ведомстве.

Ранне сообщалось о задержании двух сотрудников органов прокуратуры.

Также подполковника полиции в Жамбылской области подозревают в получении взятки.