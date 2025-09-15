РУ
    МВД обратилось к казахстанским водителям

    Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к участникам дорожного движения после гибели в ДТП 25 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    председателя кометита административной полиции МВД РК Галым Саргулов
    Кадр из видео

    11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек. 14 сентября — еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли 5 человек также из-за выезда на встречную полосу движения.

    — Выражаем соболезнования семьям всех погибших. Это не просто аварии. Это тяжелые человеческие утраты, — сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов.

    По каждому из этих фактов возбуждены уголовные дела. МВД проводит расследование. Но, к сожалению, никакие следственные действия не вернут погибших. 

    — Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения: дорога не прощает ошибок! Превышение скорости, выезд на встречную, рискованные маневры, игнорирование ремней безопасности — эти ошибки убивают, — обратился к казахстанцам Галым Саргулов. 

    В ведомстве заявили, что МВД усиливает меры контроля на дорогах.

    — Будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание — техническому состоянию транспорта и ответственности водителей. Но безопасность — это не только работа полиции. Это личная дисциплина каждого. Берегите свою жизнь и жизни тех, кто рядом с вами. Одно неверное решение на дороге может стоить слишком дорого, — говорится в сообщении.  

