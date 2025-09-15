МВД обратилось к казахстанским водителям

11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек. 14 сентября — еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли 5 человек также из-за выезда на встречную полосу движения.

— Выражаем соболезнования семьям всех погибших. Это не просто аварии. Это тяжелые человеческие утраты, — сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов.

По каждому из этих фактов возбуждены уголовные дела. МВД проводит расследование. Но, к сожалению, никакие следственные действия не вернут погибших.

— Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения: дорога не прощает ошибок! Превышение скорости, выезд на встречную, рискованные маневры, игнорирование ремней безопасности — эти ошибки убивают, — обратился к казахстанцам Галым Саргулов.

В ведомстве заявили, что МВД усиливает меры контроля на дорогах.