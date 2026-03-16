    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 15 Март 2026 | GMT +5

    МВД не зафиксировало грубых нарушений порядка в день референдума по новой Конституции

    В Министерстве внутренних дел сообщили, что общественная обстановка в стране в день проведения референдума по новой Конституции остается стабильной, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев отметил, что по всем обращениям граждан и избирательных комиссий сотрудники полиции оперативно принимают необходимые меры реагирования

    — На данный момент грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения референдума не зарегистрировано. Полиция продолжает нести службу до полного завершения голосования. Главная наша задача это обеспечить безопасность граждан и общественный порядок, — сообщил он на брифинге в СЦК.

    По его словам, в день референдума МВД ведет постоянный мониторинг обстановки, в том числе с использованием камер видеонаблюдения Центра оперативного управления ведомства.

    Ранее в МВД сообщили, что в день референдума весь личный состав МВД переведен на усиленный вариант несения службы. Руководящий и командный составы ведомства дежурят круглосуточно. 

    Напомним, к 14.00 в голосовании приняли участие больше половины избирателей — 51,93% от общего числа, то есть 6 471 378 казахстанцев. Это позволило признать референдум состоявшимся. 

    Всего в списки избирателей было включено 12 461 796 граждан.

    В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны. 

    Ранее сообщалось, что миссия ТЮРКПА посетила 45 участков для голосования и не зафиксировала нарушений. 

    Теги:
    МВД РК Конституционная реформа Референдум-2026
    Адия Абубакир
