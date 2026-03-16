МВД не зафиксировало грубых нарушений порядка в день референдума по новой Конституции

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев отметил, что по всем обращениям граждан и избирательных комиссий сотрудники полиции оперативно принимают необходимые меры реагирования

— На данный момент грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения референдума не зарегистрировано. Полиция продолжает нести службу до полного завершения голосования. Главная наша задача это обеспечить безопасность граждан и общественный порядок, — сообщил он на брифинге в СЦК.

По его словам, в день референдума МВД ведет постоянный мониторинг обстановки, в том числе с использованием камер видеонаблюдения Центра оперативного управления ведомства.

Ранее в МВД сообщили, что в день референдума весь личный состав МВД переведен на усиленный вариант несения службы. Руководящий и командный составы ведомства дежурят круглосуточно.

Напомним, к 14.00 в голосовании приняли участие больше половины избирателей — 51,93% от общего числа, то есть 6 471 378 казахстанцев. Это позволило признать референдум состоявшимся.

Всего в списки избирателей было включено 12 461 796 граждан.

В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.

Ранее сообщалось, что миссия ТЮРКПА посетила 45 участков для голосования и не зафиксировала нарушений.



