МВД напомнило казахстанцам о наказании за фейки о взрывах и угрозах

В МВД сообщили, что фиксируются случаи передачи ложной информации о якобы готовящихся взрывах, поджогах и иных угрозах общественной безопасности с использованием средств связи, интернет-ресурсов, мессенджеров и социальных сетей.

— Подобные действия квалифицируются как уголовное правонарушение независимо от мотивов — шутка, розыгрыш либо попытка дестабилизации обстановки. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что за совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

— Все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а лица, причастные к их распространению, устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств, — добавили в министерстве.

Казахстанцам рекомендовали:

не распространять непроверенную информацию;

не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в сети Интернет;

разъяснить детям о наличии ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе социальных сетях и мессенджерах;

при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в полицию.