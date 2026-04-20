РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:39, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    МВД напомнило казахстанцам о наказании за фейки о взрывах и угрозах

    В Министерстве внутренних дел напомнили казахстанским родителям об ответственности за распространение ложных сообщений об актах терроризма, предусмотренной статьей 273 УК РК, передает Kazinform.

    р
    Фото: pixabay

    В МВД сообщили, что фиксируются случаи передачи ложной информации о якобы готовящихся взрывах, поджогах и иных угрозах общественной безопасности с использованием средств связи, интернет-ресурсов, мессенджеров и социальных сетей. 

    — Подобные действия квалифицируются как уголовное правонарушение независимо от мотивов — шутка, розыгрыш либо попытка дестабилизации обстановки. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб, — говорится в сообщении.

    В ведомстве напомнили, что за совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. 

    — Все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а лица, причастные к их распространению, устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств, — добавили в министерстве.

    Казахстанцам рекомендовали: 

    • не распространять непроверенную информацию; 
    • не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в сети Интернет; 
    • разъяснить детям о наличии ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе социальных сетях и мессенджерах;
    • при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в полицию.

    — МВД призывает граждан к соблюдению законодательства и ответственному поведению в цифровом пространстве, — заключили в ведомстве.

    Теги:
    МВД РК Лжетерроризм Фейки Терроризм Общество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают