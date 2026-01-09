РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:48, 08 Январь 2026 | GMT +5

    МВД накрыло топливную схему в Шымкенте

    Министерство внутренних дел пресекло деятельность организованной группы, занимавшейся хищением нефтепродуктов с территории АО «Шымкент мұнай өнімдері». По данным полиции, теневой оборот по выявленной схеме превышал один миллиард тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МВД накрыло топливную схему на НПЗ в Шымкенте
    Кадр из видео

    Как сообщили в МВД, 7 января департамент полиции Шымкента в ходе реализации оперативной информации задержал группу лиц, организовавших канал незаконного вывоза горюче-смазочных материалов. В преступную схему были вовлечены сотрудники одного из предприятий, аффилированных с нефтеперерабатывающим заводом. Они действовали в сговоре с жителями города.

    — Установлены факты хранения и реализации похищенного топлива на территории нескольких баз, принадлежащих организаторам преступной схемы. Теневой оборот денежных средств по предварительным данным составил свыше одного миллиарда тенге. В ходе обысковых мероприятий изъяты крупные суммы наличных денег, более 17 тонн ГСМ, оборудование для хранения и перекачки топлива, а также несколько автоцистерн, — сообщили в департаменте полиции Шымкента.

    Все фигуранты задержаны. Проводится досудебное расследование по факту хищения в особо крупном размере. В рамках уголовного дела проверяется причастность к преступлению сотрудников АО «Шымкент мұнай өнімдері», в том числе на предмет организации каналов контрабанды.

    В МВД отметили, что работа по выявлению и пресечению аналогичных преступных схем продолжается.

    Напомним, ранее в Туркестанской области было выявлено 260 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов. По решению суда на нарушителей наложены административные штрафы на сумму более 15 миллионов тенге.

    Теги:
    Хищение Топливо Регионы Казахстана Шымкент Заводы НПЗ Нефть
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
