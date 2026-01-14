МВД Казахстана предупредило о мошенничестве при аренде жилья
В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили о частых случаях интернет-мошенничества под предлогом аренды жилья, передает агентство Kazinform.
Злоумышленники размещают объявления в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений с формулировками вроде «дешево», «сдается срочно», «владелец в городе отсутствует» или «если не оплатите сразу, квартиру заберет другой».
Мошенники представляются владельцами квартиры или риелторами и требуют предоплату, не показывая жилье. После перевода денег связь с ними обрывается, а квартира либо не существует, либо принадлежит другому человеку.
Чтобы не стать жертвой мошенников, в ведомстве рекомендуют:
- никогда не переводить деньги, не убедившись лично в наличии квартиры и не проверив документы, подтверждающие право собственности;
- обязательно заключайть письменный договор.
Ранее специалисты по противодействию киберпреступности рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенничества с фиктивными инвестиционными проектами.