МВД Казахстана предупредило о мошенничестве при аренде жилья

Злоумышленники размещают объявления в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений с формулировками вроде «дешево», «сдается срочно», «владелец в городе отсутствует» или «если не оплатите сразу, квартиру заберет другой».

Мошенники представляются владельцами квартиры или риелторами и требуют предоплату, не показывая жилье. После перевода денег связь с ними обрывается, а квартира либо не существует, либо принадлежит другому человеку.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в ведомстве рекомендуют:

никогда не переводить деньги, не убедившись лично в наличии квартиры и не проверив документы, подтверждающие право собственности;

обязательно заключайть письменный договор.

Ранее специалисты по противодействию киберпреступности рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенничества с фиктивными инвестиционными проектами.