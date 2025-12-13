МВД Казахстана обратилось к водителям
МВД вновь напоминает водителям об опасности выезда на дороги в период непогоды, передает агентство Kazinform.
В Министерстве внутренних дел отмечают, что несмотря на регулярные предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, часть водителей продолжает выезжать на трассы во время бурана и гололеда.
Из-за этого на автомобильных дорогах фиксируются случаи застревания машин, что увеличивает риски для всех участников движения и требует привлечения дополнительных сил полиции для ликвидации последствий.
В МВД напоминают, что временные ограничения и перекрытия движения вводятся исключительно для предотвращения аварий и защиты жизни и здоровья граждан. Все требования сотрудников полиции и установленные ограничения обязательны к исполнению.
Водителям рекомендуют учитывать штормовые предупреждения, воздерживаться от поездок в период неблагоприятных условий и строго соблюдать правила дорожной безопасности.
Напомним, несколько участков автодорог ограничили для движения в Казахстане.