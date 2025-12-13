РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:47, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    МВД Казахстана обратилось к водителям

    МВД вновь напоминает водителям об опасности выезда на дороги в период непогоды, передает агентство Kazinform.

    МВД Казахстана обратилось к водителям
    Скриншот видео

    В Министерстве внутренних дел отмечают, что несмотря на регулярные предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, часть водителей продолжает выезжать на трассы во время бурана и гололеда.

    Из-за этого на автомобильных дорогах фиксируются случаи застревания машин, что увеличивает риски для всех участников движения и требует привлечения дополнительных сил полиции для ликвидации последствий.

    В МВД напоминают, что временные ограничения и перекрытия движения вводятся исключительно для предотвращения аварий и защиты жизни и здоровья граждан. Все требования сотрудников полиции и установленные ограничения обязательны к исполнению.

    Водителям рекомендуют учитывать штормовые предупреждения, воздерживаться от поездок в период неблагоприятных условий и строго соблюдать правила дорожной безопасности.

    Напомним, несколько участков автодорог ограничили для движения в Казахстане.

    Анастасия Палагутина
