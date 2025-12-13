РУ
    21:45, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Несколько участков автодорог ограничили для движения в Казахстане

    Еще несколько участков трасс закрыли для движения из-за непогоды в регионах Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    Как сообщает КазАвтоЖол, 12 декабря в Павлодарской области из-за ухудшения погодных условий введены ограничения для всех видов автотранспорта.

    С 20:30 закрыт участок автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» на км 1067–1135 (от поселка Молодежный до границы Павлодарской области).

    Открытие ожидается 13 декабря в 6:00.

    Кроме того, с 20:20 прекращено движение на следующих направлениях:

    — «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» на км 200–308 (от границы Акмолинской области до Экибастуза);
    — «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» на км 1135–1206 (от границы Карагандинской области до Шидерты).

    В 21:30 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» на км 159–200 (от города Ерейментау до границы Павлодарской области).

    По предварительной информации, движение также планируют восстановить утром 13 декабря, ориентировочно в 6:00.

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
