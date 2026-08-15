Музыка Шамши Калдаякова вышла на улицы Астаны

В Астане прошел необычный музыкальный перформанс, посвященный творчеству Шамши Калдаякова, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

В день рождения композитора артисты музыкального театра юного зрителя акимата города Астаны исполнили его известные песни прямо в городском пространстве.

Во время перформанса молодые исполнители представили известные произведения композитора — «Арыс жағасында», «Сағынышым менің», «Бақыт құшағында», «Ана туралы жыр», «Құшақ жайған қандай адам», «Жан құрбым» и «Қайықта».

Фото: акимат Астаны

Особенностью выступления стало место его проведения. Артисты расположились рядом с городской инсталляцией пианино, на котором звучат произведения Шамши Калдаякова. Так привычное театральное выступление превратилось в живую встречу музыки с жителями и гостями столицы.

Фото: акимат Астаны

Для молодых артистов это стало возможностью показать творчество Шамши Калдаякова современной аудитории и по-новому рассказать о наследии композитора.

— Музыка Шамши объединяет поколения. Его песни знают и любят люди разного возраста. Для нас важно, чтобы они продолжали звучать не только со сцены, но и в городской среде, становясь частью повседневной жизни Астаны, — отметил директор музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров.

Также музыкальные выступления прошли сразу на нескольких площадках столицы — у монумента «Бәйтерек» и на Арбате.

Напомним, что сегодня исполняется 96 лет со дня рождения выдающегося казахского композитора, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова, чьи произведения стали неотъемлемой частью музыкального наследия страны.