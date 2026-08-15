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    Музыка Шамши Калдаякова вышла на улицы Астаны

    В Астане прошел необычный музыкальный перформанс, посвященный творчеству Шамши Калдаякова, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

    Музыка Шамши Калдаякова вышла на улицы Астаны
    Фото: акимат Астаны

    В день рождения композитора артисты музыкального театра юного зрителя акимата города Астаны исполнили его известные песни прямо в городском пространстве.

    Во время перформанса молодые исполнители представили известные произведения композитора — «Арыс жағасында», «Сағынышым менің», «Бақыт құшағында», «Ана туралы жыр», «Құшақ жайған қандай адам», «Жан құрбым» и «Қайықта».

    Музыка Шамши Калдаякова вышла на улицы Астаны
    Фото: акимат Астаны

    Особенностью выступления стало место его проведения. Артисты расположились рядом с городской инсталляцией пианино, на котором звучат произведения Шамши Калдаякова. Так привычное театральное выступление превратилось в живую встречу музыки с жителями и гостями столицы.

    Музыка Шамши Калдаякова вышла на улицы Астаны
    Фото: акимат Астаны

    Для молодых артистов это стало возможностью показать творчество Шамши Калдаякова современной аудитории и по-новому рассказать о наследии композитора.

    — Музыка Шамши объединяет поколения. Его песни знают и любят люди разного возраста. Для нас важно, чтобы они продолжали звучать не только со сцены, но и в городской среде, становясь частью повседневной жизни Астаны, — отметил директор музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров.

    Также музыкальные выступления прошли сразу на нескольких площадках столицы — у монумента «Бәйтерек» и на Арбате.

    Напомним, что сегодня исполняется 96 лет со дня рождения выдающегося казахского композитора, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова, чьи произведения стали неотъемлемой частью музыкального наследия страны.

    Культура Шамши Калдаяков Астана Искусство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор