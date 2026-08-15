Музыка, объединяющая поколения: со дня рождения Шамши Калдаякова исполнилось 96 лет

Сегодня исполняется 96 лет со дня рождения выдающегося казахского композитора, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова, чьи произведения стали неотъемлемой частью музыкального наследия страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Песни Шамши — это наследие, которое не тускнеет со временем и передается из поколения в поколение. «Менің Қазақстаным», «Арыс жағасында», «Ақ бантик» и многие другие его произведения стали музыкальным отражением радости и светлой грусти, любви и надежд нескольких поколений.

В его мелодиях слышатся простор казахской степи, национальный характер и особая душевная искренность. Поэтому песни Шамши Калдаякова и сегодня звучат со сцены, оставаясь близкими и родными миллионам слушателей.

Его музыка продолжает жить, объединяя поколения и сохраняя имя великого композитора в памяти народа.

Сегодня, 15 августа, в день рождения выдающегося казахского композитора Шамши Калдаякова столичные деятели культуры запустили музыкальный челлендж, посвященный его творчеству.

Участники исполняют известные произведения Шамши Калдаякова, публикуют видеоролики в социальных сетях и передают музыкальную эстафету друг другу.

Челлендж объединяет представителей разных поколений вокруг богатого творческого наследия композитора, чьи произведения стали неотъемлемой частью музыкальной культуры Казахстана.

О том, как в Отыраре появился музей Шамши Калдаякова, можно прочитать по ссылке.