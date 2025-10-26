Мужской мозг стареет быстрее, но женщины чаще болеют Альцгеймером — исследование

Исследование под руководством Энн Равндал и ее коллег из Университета Осло включало анализ более 12 600 МРТ-снимков мозга 4 700 когнитивно здоровых людей в возрасте от 17 до 95 лет. Данные были собраны из 14 независимых когорт, включая инициативу Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative и проект Australian Imaging Biomarkers and Lifestyle, что позволило учёным отследить, как структура мозга меняется с возрастом у мужчин и женщин.

После корректировки различий в размере головы и продолжительности жизни исследователи обнаружили, что у мужчин наблюдается более выраженное снижение толщины коры и объема подкорковых структур — особенно в областях, связанных с памятью и двигательными функциями, таких как парагиппокампальная кора, путамен и хвостатое ядро. У женщин, напротив, эти изменения были менее выражены, но они демонстрировали более сильное расширение желудочков мозга — показатель общего уменьшения объема мозга, характерного для старения.

Возрастные изменения не объясняют риск болезни Альцгеймера

Несмотря на различия в старении мозга, ученые не выявили гендерных отличий в уменьшении объёма гиппокампа — области, которая страдает в первую очередь при болезни Альцгеймера. Даже после учета уровня образования и ожидаемой продолжительности жизни мужчины продолжали демонстрировать более широкие возрастные потери в структуре мозга. Это говорит о том, что повышенная заболеваемость женщин болезнью Альцгеймера не может быть объяснена просто более быстрым старением мозга.

Авторы отмечают, что более быстрые темпы старения мозга у мужчин согласуются с другими биологическими закономерностями — например, с ускоренным эпигенетическим старением и снижением метаболической активности, которые ранее наблюдались у мужчин в ряде исследований. Однако женщины, как правило, живут дольше, и эта продолжительность жизни может повышать риск столкнуться с болезнью Альцгеймера в более поздние годы. Кроме того, возможны диагностические ошибки и ошибки в оценке выживаемости: симптомы у женщин могут распознаваться раньше, а сама болезнь может протекать у них дольше.

Исследователи также указывают на возможные различия в том, как пол влияет на действие гена APOE ε4 — одного из ключевых генетических факторов риска болезни Альцгеймера. Ранее было показано, что этот вариант может способствовать более активному накоплению тау-белка, характерного для патологии Альцгеймера, именно у женщин.

Авторы подчеркивают, что для понимания гендерных различий в развитии деменции необходимо выходить за рамки изучения структурных изменений мозга. Будущие исследования, по их мнению, должны учитывать половые различия в биологических механизмах, социально-поведенческие факторы, а также особенности диагностики и ухода за пациентами.

Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

