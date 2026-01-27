Мужчину задержали за нападение на супругу в Каскелене

В социальных сетях появилась информация о том, что в ночь с 24 на 25 января мужчина проник в дом своей супруги, с которой находится в бракоразводном процессе. Сообщается, что в ходе конфликта он нанес женщине телесные повреждения, а также повредил автомобиль.

В департаменте полиции области подтвердили факт происшествия.

По данным ведомства, по факту задержан 31-летний житель района, который водворен в изолятор временного содержания.

– Установлено, что между ним и его супругой произошел конфликт, в ходе которого женщине и ее матери были причинены телесные повреждения, а также умышленно повреждено имущество. По факту произошедшего зарегистрированы дела по двум статьям Уголовного кодекса, – сообщили в ДП области.

В полиции отметили, что проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств инцидента.

