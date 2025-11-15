РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:38, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мужчину в тяжелом состоянии доставили медицинским рейсом из Вьетнама в Астану

    Из Вьетнама в Астану в тяжелом состоянии экстренно транспортировали пациента, который перенес геморрагический инсульт в послеоперационном периоде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    Мужчину в тяжелом состоянии доставили санавиацией из Вьетнама в Астану
    Кадр из видео

    Транспортировку осуществили 14 ноября силами мобильной бригады медицинской авиации Национального координационного центра экстренной медицины.

    — В состав бригады вошли врач Борис Сартаев и фельдшер Ерулан Кундакбаев, обеспечившие сопровождение пациента на всем протяжении перелета, — уточнили в ведомстве.

    В настоящее время 52-летний пациент госпитализирован в департамент нейрохирургии и неврологии НКЦЭМ для дальнейшего лечения.

    Ранее мы рассказывали, что младенца экстренно транспортировали на вертолете МЧС в Усть-Каменогорск.

     

     

    Теги:
    Вьетнам Здоровье Минздрав РК
    Анастасия Палагутина
    Автор
