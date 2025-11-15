Мужчину в тяжелом состоянии доставили медицинским рейсом из Вьетнама в Астану

Транспортировку осуществили 14 ноября силами мобильной бригады медицинской авиации Национального координационного центра экстренной медицины.

— В состав бригады вошли врач Борис Сартаев и фельдшер Ерулан Кундакбаев, обеспечившие сопровождение пациента на всем протяжении перелета, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время 52-летний пациент госпитализирован в департамент нейрохирургии и неврологии НКЦЭМ для дальнейшего лечения.

