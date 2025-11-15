16:38, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5
Мужчину в тяжелом состоянии доставили медицинским рейсом из Вьетнама в Астану
Из Вьетнама в Астану в тяжелом состоянии экстренно транспортировали пациента, который перенес геморрагический инсульт в послеоперационном периоде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.
Транспортировку осуществили 14 ноября силами мобильной бригады медицинской авиации Национального координационного центра экстренной медицины.
— В состав бригады вошли врач Борис Сартаев и фельдшер Ерулан Кундакбаев, обеспечившие сопровождение пациента на всем протяжении перелета, — уточнили в ведомстве.
В настоящее время 52-летний пациент госпитализирован в департамент нейрохирургии и неврологии НКЦЭМ для дальнейшего лечения.
