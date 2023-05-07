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Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Мая 2023, 18:03
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы Кадр из видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 68-летнего мужчину из горящей квартиры спасли пожарные в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, рано утром 5 мая пожарные расчеты выехали в Медеуский район, на проспект Жибек жолы, 37.

«Произошло возгорание кухни с переходом на балкон квартиры на пятом этаже. Создалась угроза перехода огня на кровлю жилого дома. Вся квартира наполнилась токсичным дымом. Спасатели, вскрыв дверь, проникли в квартиру и нашли в бессознательном состоянии мужчину 1955 года рождения. При помощи спасательного колпака его вынесли на свежий воздух. Пожарные оказали ему первую доврачебную помощь. После осмотра медиков его госпитализировали в больницу. В настоящее время угрозы для его здоровья нет», - сообщили в ДЧС.

Пожар локализован в 07:45 и ликвидирован в 07:49.


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