Мужчину с ограниченными возможностями спасли из дымящейся квартиры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бойцы специализированной пожарной части №2 вынесли из дымящейся квартиры 55-летнего алматинца с инвалидностью. Сообщить о беде он не мог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что 8 декабря в 19:29 на пульт ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры в микрораойне Аксай-3 Ауэзовского района. Первые пожарные расчеты прибыли через шесть минут.

Начальник караула Айбеком Байсбековым получил информацию о том, что в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома может находиться мужчина – инвалид 3-й группы. В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило в квартире гражданина 1966 года рождения.

«Когда дверь вскрыли, из квартиры повалил густой и опасный дым - в гостевой комнате двухкомнатной квартиры сидел, прислонившись к стенке, мужчина в бессознательном состоянии 55 лет, под ним тлел матрас, выделяя токсичные продукты горения. Пожарные-спасатели Максат Сериков и Жанибек Таубаев эвакуировали его на свежий воздух. До прибытия скорой помощи они соорудили матрац, накрыли пострадавшего теплым одеялом, которое принесли соседи. Тем временем в задымленной квартире начальник караула Айбек Байсбеков и пожарный-спасатель Орынбасар Ашимов ликвидировали возгорание, проветрили комнату», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Пожилого мужчину передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра врачей и оказания медицинской помощи 55-летнего мужчину отпустили домой. В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.