    01:47, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мужчину оштрафовали за оскорбление медика в Жамбылской области

    Будучи пьяным, он проявлял агрессию не только словами, но и ударил по сумке с медицинскими принадлежностями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    документы
    Фото: pexels

    Житель Жуалынского района после бурного вечера в ресторане обнаружил неожиданную проблему — ноги отказались его слушаться. Решив, что дело требует вмешательства врачей, мужчина вызвал скорую помощь на дом.

    Однако визит медиков оказался для него разочарованием. Фельдшер не оправдала надежд мужчины, и чтобы выразить свое недовольство, он начал оскорблять ее нецензурной бранью, а затем ударил по медицинской укладке с лекарствами и инструментами. Испугавшись агрессии пациента, медик вызвала полицию.

    В итоге агрессивному гражданину пришлось познакомиться с частью 2 статьи 80-1 КоАП, которая защищает медиков от подобных пациентов. Наказание за подобный проступок — штраф в 30 МРП (117,9 тыс. тенге в 2025 году) или до 10 суток административного ареста.

    Суд, оценив искренние раскаяния дебошира и признание вины, сократил размер штрафа на 30%. Теперь за свою грубость он заплатит 82 тысячи тенге.

    Ранее мы рассказывали, что ради безопасности медиков скорой помощи и стационаров их оснастят видеорегистраторами и видеожетонами.

    В Павлодарской области с начала года зафиксировали три случая нападения на медиков скорой помощи.

    Теги:
    Регионы Казахстана Штрафы Жамбылская область Врачи Нападение
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
