Мужчину из горящей квартиры спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям спасли 51-летнего мужчину из горящей квартиры в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 23 февраля в 01:20 на пульт «101» поступили звонки от встревоженных жителей четырехэтажного дома в микрорайоне 4 Ауэзовского района. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты нескольких подразделений.

«Несмотря на узкие проезды глухих проулков дворов, которые к тому же были заставлены частными авто, пожарные расчеты прибыли через 7 минут. Встретили пожарных соседи, они сказали, что в загоревшейся квартире могут находиться и дети. В ходе разведки обнаружено задымление в подъезде, клубы дыма валили из квартиры первого этажа, дверь накрепко была закрыта. С обратной стороны дома через закрытое решетками окно звал на помощь мужчина. Он оказался в западне, отрезанный огнем от путей эвакуации. Единственный путь от токсичного дыма к свежему воздуху оказался через раскрытую форточку, но покинуть однокомнатную квартиру из- за железных решеток он не мог», - отметили в ДЧС.









Начальником караула было принято решение, вскрыв металлические решетки, проникнуть в горящую квартиру через окно. Пожарные вскрыли аварийно-спасательными инструментами решетки, 51-летний мужчина благополучно был вызволен и передан бригаде скорой медицинской помощи. Через пару часов спасенный уже находился дома.

«В момент пожара супруги с детьми дома не было. Пожар локализован за 14 минут с момента прибытия первых расчетов, ликвидирован в 01:54, за полчаса», - добавили в ведомстве.

Как оказалось загорелась мебель из-за короткого замыкания электропроводки (нарушена изоляция).

Напомним, недавно жителя Семея наградили за спасение пенсионера при пожаре.