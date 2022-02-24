+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчину из горящей квартиры спасли в Алматы

24 Февраля 2022 11:29
Поделиться:
Мужчину из горящей квартиры спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям спасли 51-летнего мужчину из горящей квартиры в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Изможденного лебедя спасли в Мангистауской области
Юрий Ильин проверил подготовку к паводкам в ВКО В песчаной зоне недалеко от Тараза найдена еще одна авиационная бомба Самые популярные виды интернет-мошенничеств назвали в полиции Алматы

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 23 февраля в 01:20 на пульт «101» поступили звонки от встревоженных жителей четырехэтажного дома в микрорайоне 4 Ауэзовского района. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты нескольких подразделений.

«Несмотря на узкие проезды глухих проулков дворов, которые к тому же были заставлены частными авто, пожарные расчеты прибыли через 7 минут. Встретили пожарных соседи, они сказали, что в загоревшейся квартире могут находиться и дети. В ходе разведки обнаружено задымление в подъезде, клубы дыма валили из квартиры первого этажа, дверь накрепко была закрыта. С обратной стороны дома через закрытое решетками окно звал на помощь мужчина. Он оказался в западне, отрезанный огнем от путей эвакуации. Единственный путь от токсичного дыма к свежему воздуху оказался через раскрытую форточку, но покинуть однокомнатную квартиру из- за железных решеток он не мог», - отметили в ДЧС.



Начальником караула было принято решение, вскрыв металлические решетки, проникнуть в горящую квартиру через окно. Пожарные вскрыли аварийно-спасательными инструментами решетки, 51-летний мужчина благополучно был вызволен и передан бригаде скорой медицинской помощи. Через пару часов спасенный уже находился дома.

«В момент пожара супруги с детьми дома не было. Пожар локализован за 14 минут с момента прибытия первых расчетов, ликвидирован в 01:54, за полчаса», - добавили в ведомстве.

Как оказалось загорелась мебель из-за короткого замыкания электропроводки (нарушена изоляция).

Напомним, недавно жителя Семея наградили за спасение пенсионера при пожаре.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия   #Видео   #МЧС   #Пожар   #ДЧС   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Изможденного лебедя спасли в Мангистауской области
Юрий Ильин проверил подготовку к паводкам в ВКО
В песчаной зоне недалеко от Тараза найдена еще одна авиационная бомба
Самые популярные виды интернет-мошенничеств назвали в полиции Алматы
Популярное
1 В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
2 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
3 Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
4 Новые условия льготного автокредитования для казахстанцев объявил Роман Скляр
5 Ставки утильсбора снизят на 50% в РК
6 В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
Читайте также
Изможденного лебедя спасли в Мангистауской области
Алматы примет первый тур открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису
В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
Новые условия льготного автокредитования для казахстанцев объявил Роман Скляр
Ставки утильсбора снизят на 50% в РК
В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив