Мужчину арестовали за нападение на иностранца в центре Алматы

Полиция Алматы задержала мужчину, напавшего на иностранного гражданина после его обращения в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента полиции, иностранец сообщил, что во время прогулки в центре города на него напал неизвестный мужчина: оскорбил, ударил и попытался завладеть мобильным телефоном.

Сотрудники управления полиции Алмалинского района оперативно установили личность нарушителя и задержали его.

По итогам разбирательства в отношении мужчины составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Решением суда он признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на десять суток.

В полиции подчеркнули, что на любые проявления агрессии, нарушающие общественный порядок и безопасность граждан, последует незамедлительная правовая реакция независимо от гражданства потерпевшего или общественного резонанса.

Ранее полиция Алматы задержала мужчину, который на территории одного из жилых комплексов применил силу в отношении ребенка.