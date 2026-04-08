    01:40, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Мужчина выбросился с балкона пятого этажа в Таразе

    Мужчине попытались помочь спасатели, однако от полученных травм он скончался в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суицид мужчина
    Инцидент произошел вечером 7 апреля в микрорайоне Ұлы Дала. Видео происшествия быстро распространилось в городских пабликах. На кадрах видно, как мужчина перелезает через ограждение балкона и падает вниз. Обстоятельства произошедшего по роликам остаются неясными.

    О произошедшем рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области. По сообщению спасателей, в доме проживал гражданин, состоявший на психоневрологическом учете. В этот вечер он угрожал причинить себе вред, а когда сотрудники полиции попытались вскрыть дверь и оказать ему помощь, он сначала вышел на балкон, а затем спрыгнул с него.

    Внизу дежурили сотрудники ДЧС, которые развернули спасательный круг. Однако, несмотря на принятые меры, спасти мужчину не удалось – позже он скончался в больнице.

    Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Напомним, ранее в Таразе мать выбросила из окна двоих детей.

    Число суицидов среди подростков в Жамбылской области снизилось на 30%.

    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
