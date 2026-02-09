Мать выбросила из окна двоих детей в Таразе

36-летняя жительница областного центра, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии поочередно выбросила 5-летнюю дочку и 3-летнего сына из окна, затем хотела спрыгнуть сама, но остановилась. Оба ребенка выжили, но были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

По информации медиков, они получили серьезные травмы и находятся под наблюдением врачей.

Ребенок 2021 года рождения была доставлена в больницу с сочетанной травмой. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и острый отек головного мозга, а также перелом бедренной кости со смещением костных отломков.

Девочке провели компьютерную томографию головного мозга, грудной клетки и костей таза, а также диагностическую процедуру для исключения внутренних повреждений. Сейчас ей назначена противоотечная терапия. Также, по сообщению пресс-службы управления здравоохранения, врачи планируют оперативное вмешательство на бедре, которое должно состояться в ближайшее время.

Ребенок 2023 года рождения поступил с черепно-мозговой травмой и острым отеком головного мозга. Ему также провели компьютерную томографию и комплекс обследований для оценки состояния внутренних органов. Ребенок получает противоотечную терапию.

В полиции сообщили, что подозреваемая уже задержана и водворена в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье покушение на убийство двух малолетних (статья 24 часть 3 и статья 99 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан).

— В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам всестороннего и объективного расследования будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе ведомства.

