Мужчина с ножом напал на медиков скорой помощи в Алматы

Видео инцидента появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина с ножом пытается открыть дверь стоящей кареты скорой помощи. В описании сообщается, что он сначала запер медиков в квартире и пугал их, а затем, когда им удалось выбраться, начал преследовать их на улице.

По данным департамента полиции города, на номер «102» поступило обращение от жителей одного из многоквартирных домов о том, что их сосед ведет себя агрессивно и нарушает общественный порядок.

Участковый инспектор прибыл на место незамедлительно. Информация подтвердилась: мужчина находился в неадекватном состоянии, проявлял агрессию и создавал угрозу спокойствию окружающих.

— Гражданин был доставлен для медицинского освидетельствования. С учетом медицинских показаний и в целях предупреждения возможных повторных противоправных действий он помещен в специализированное медицинское учреждение сроком на 15 суток под наблюдение специалистов, — отметили в пресс-службе ДП.

Одновременно сотрудники полиции привлекли его к административной ответственности по ряду статей КоАП РК, в том числе за нарушение тишины и покоя граждан, проживание без регистрации, а также приставание к гражданам в общественных местах.

Ранее данное лицо уже привлекалось к административной ответственности за нарушения общественного порядка.

Стоит отметить, что 7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс по ужесточению наказания за насилие и угрозы в адрес медработников.

Ранее сообщалось, что число нападений на медработников в Казахстане выросло до 70 в год.