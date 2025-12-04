Мужчина пытался причинить себе вред возле вокзала «Алматы-1»

По данным полиции, сигнал о происшествии поступил от прохожего. Полицейские немедленно отреагировали и обнаружили на месте мужчину с ножом в руках.

Он находился в подавленном и неадекватном состоянии и не мог объяснить причины своего поступка. Бойцы СОБР предотвратили попытку причинения себе вреда и обеспечили безопасность окружающих.

— Наши сотрудники действовали максимально быстро и аккуратно. Главное — сохранить человеческую жизнь. Благодаря бдительности гражданина и оперативности бойцов нам удалось предотвратить трагедию, — отметил командир СОБР ДП Алматы Азамат Исергужин.

Мужчину передали медикам для оказания психологической и медицинской помощи.

В полиции напомнили, что в любых ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, необходимо сразу звонить на номер «102».

Ранее стало известно, что прекращено досудебное расследование по факту попытки самоподжога 33-летнего мужчины в международном аэропорту Алматы. Дело закрыли за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.