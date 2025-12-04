РУ
    23:00, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мужчина пытался причинить себе вред возле вокзала «Алматы-1»

    Бойцы специального отряда быстрого реагирования спасли мужчину, который пытался покончить с собой в районе железнодорожного вокзала «Алматы-1», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    По данным полиции, сигнал о происшествии поступил от прохожего. Полицейские немедленно отреагировали и обнаружили на месте мужчину с ножом в руках.

    Он находился в подавленном и неадекватном состоянии и не мог объяснить причины своего поступка. Бойцы СОБР предотвратили попытку причинения себе вреда и обеспечили безопасность окружающих.

    — Наши сотрудники действовали максимально быстро и аккуратно. Главное — сохранить человеческую жизнь. Благодаря бдительности гражданина и оперативности бойцов нам удалось предотвратить трагедию, — отметил командир СОБР ДП Алматы Азамат Исергужин.

    Мужчину передали медикам для оказания психологической и медицинской помощи.

    В полиции напомнили, что в любых ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, необходимо сразу звонить на номер «102».

    Ранее стало известно, что прекращено досудебное расследование по факту попытки самоподжога 33-летнего мужчины в международном аэропорту Алматы. Дело закрыли за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

    Железнодорожный вокзал Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Автор
