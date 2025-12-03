Дело о самоподжоге в аэропорту Алматы закрыли

— По факту проведено досудебное расследование по статье 105 части 1 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства), — сообщили в пресс-службе департаменте полиции на транспорте.

После инцидента мужчина был доставлен в больницу. По выходе из медучреждения он подал письменное заявление о том, что никому претензии не имеет.

— По уголовному делу проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия. В настоящее время досудебное расследование прекращено в порядке статьи 35 части 1 пункта 2 Уголовно-процессуального кодекса (за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения), решение утверждено прокурором, — говорится в сообщении транспортной полиции.

Кроме того, в Службу авиационной безопасности международного аэропорта Алматы внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших происшествию и допущенным нарушениям.

Напомним, в международном аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы, полицейские предотвратили трагедию. Инцидент произошел 25 августа в 22:06 в терминале «Т-1».

Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы № 4, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

В международном аэропорту Алматы также прокомментировали инцидент пассажиром, который предпринял попытку самоподжога. В аэропорту отметили, что пассажиру была оказана первая медицинская помощь и организована его госпитализация.