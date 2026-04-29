    Мужчина напал с ножом на представителей еврейской общины в Лондоне: есть раненые

    В результате нападения два человека получили ножевые ранения на севере Лондона, где проживает значительная часть еврейской общины, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС. 

    Полиция арестовала 45-летнего мужчину. Известно, что в результате его действий пострадали двое мужчин, они находятся в стабильном состоянии.

    Подозреваемый также пытался нанести ножевые ранения сотрудникам полиции. Его обездвижили электрошокером, и он был арестован по подозрению в покушении на убийство.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на атаку, заявив, что виновные будут привлечены к ответственности.

    — Антисемитское нападение в Голдерс-Грин — это совершенно ужасно. Нападения на нашу еврейскую общину — это нападения на Великобританию, — написал он в Х. 

    Как сообщает Reuters, за последний месяц сотрудники контртеррористического подразделения в Лондоне задержали более 20 человек в рамках расследований нападений на объекты, связанные с еврейской общиной.

    Напомним, в октябре прошлого года два человека погибли в результате атаки на синагогу в Манчестере.

    Мы также писали о попытке поджога офиса персоязычного СМИ в Лондоне. 

     

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор