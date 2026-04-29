Мужчина напал с ножом на представителей еврейской общины в Лондоне: есть раненые

В результате нападения два человека получили ножевые ранения на севере Лондона, где проживает значительная часть еврейской общины, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Полиция арестовала 45-летнего мужчину. Известно, что в результате его действий пострадали двое мужчин, они находятся в стабильном состоянии.

Подозреваемый также пытался нанести ножевые ранения сотрудникам полиции. Его обездвижили электрошокером, и он был арестован по подозрению в покушении на убийство.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на атаку, заявив, что виновные будут привлечены к ответственности.

— Антисемитское нападение в Голдерс-Грин — это совершенно ужасно. Нападения на нашу еврейскую общину — это нападения на Великобританию, — написал он в Х.

The antisemitic attack in Golders Green is utterly appalling.



Attacks on our Jewish community are attacks on Britain.



Thank you to Shomrim, Hatzola and the police for acting swiftly. Those responsible will be brought to justice. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 29, 2026

Как сообщает Reuters, за последний месяц сотрудники контртеррористического подразделения в Лондоне задержали более 20 человек в рамках расследований нападений на объекты, связанные с еврейской общиной.

Напомним, в октябре прошлого года два человека погибли в результате атаки на синагогу в Манчестере.

Мы также писали о попытке поджога офиса персоязычного СМИ в Лондоне.