Мужа и свекровь убитой судьи Айгуль Сайлыбаевой объявили в розыск в Казахстане

Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

В розыск объявлены Александр Донцов и Наталья Донцова. Их разыскивает управление полиции города Талдыкорган.

Как сообщается, розыскное дело зарегистрировали в области Жетысу 9 декабря 2025 года.

Ранее в МВД сообщили, что в Казахстане возбудили новое уголовное дело по факту истязаний Айгуль Сайлыбаевой. Как отметил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов, этот эпизод связан с нахождением Сайлыбаевой и ее супруга на тот момент на территории Казахстана, а именно в области Жетысу.

Одновременно в Германии, где продолжают расследование уголовного дела по факту убийства Айгуль Сайлыбаевой, в розыск объявили свекровь погибшей — Наталью Донцову.

Напомним, Айгуль Сайлыбаева, бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница программы «Болашак», в начале июня 2024 года пропала в городе Бенсхайм (Германия). 4 июня 2024 года она отвела дочь в детсад, а затем связь с ней пропала; около 14:30 дочь забрала бабушка (свекровь, Наталья Донцова), которая также исчезла. Тело Айгуль было обнаружено спустя несколько недель, с признаками насильственной смерти — ножевые ранения на руках, шее и лице. Труп лежал в пластиковом мешке на окраине Бенсхайма.

Одновременно было известно, что с Айгуль Сайлыбаевой пропала 49-летняя свекровь Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор Наталью Донцову никто не видел.