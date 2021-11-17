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Муж зарезал жену в Алматы

17 Ноября 2021 13:10
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Муж зарезал жену в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы минувшим вечером на территории Наурызбайского района в ходе семейной ссоры муж зарезал жену, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В результате семейной ссоры погибла 34-летняя женщина, получившая ножевые ранения, несовместимые с жизнью. По подозрению в совершении убийства «по горячим следам» задержан ее супруг. Орудие преступления – нож изъят и приобщен к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по статье 99 ч.1 УК РК (Убийство). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - проинформировал начальник Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Дидар Аханов.


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#Алматы   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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