«Муж» и «жена» исчезнут из документов о браке в Польше

Об этом сообщило министерство цифровизации страны. На сайте ведомства отмечается, что готовится соответствующее распоряжение. Как поясняется, это решение связано с необходимостью исполнения вердикта Суда ЕС, который обязывает Варшаву признавать однополые браки, заключенные в других странах Европейского союза.

— Предлагаемые изменения предусматривают использование гендерно нейтральных обозначений: «первый супруг» и «второй супруг, — говорится в заявлении.

Ранее, 25 ноября 2025 года, Суд ЕС вынес решение по делу двух граждан Польши, согласно которому польские власти должны признать однополые браки, заключенные за границей. На сегодняшний день польское законодательство не признает такие союзы, а в конституции брак определяется исключительно как союз мужчины и женщины.

Напомним, Европейский суд обязал все страны ЕС признавать однополые браки, законно заключенные в любой точке блока, даже если их внутреннее законодательство не предусматривает этого. На сегодняшний день более половины из 27 стран-членов ЕС признают однополые браки. Нидерланды вошли в историю в 2001 году, став первой страной в мире, сделавшей это.