Музеи работают на базе устаревшей инфраструктуры — Нурторе Жусип

Участие приняли депутаты Сената, представители Министерства культуры и информации, руководство города и музейные специалисты из разных регионов страны.

На встрече председатель комитета Нурторе Жусип отметил, что музейная отрасль сегодня сталкивается с серьезными вызовами и требует системного обновления.

— Многие музеи работают на базе устаревшей инфраструктуры. Хранительские помещения и оборудование не всегда соответствуют современным стандартам, что влияет на качество экспозиций и сохранность фондов. Музей должен быть не только местом хранения, но и пространством для просвещения, диалога и формирования культурной среды страны, — подчеркнул сенатор.

Фото: пресс-служба Сената

Председатель комитета обратил внимание и на кадровую ситуацию в сфере, отметив необходимость новых подходов к подготовке специалистов.

— В музеях остро не хватает профессиональных реставраторов, кураторов и цифровых специалистов. Важно развивать образовательные программы, создавать условия для привлечения молодых кадров и внедрять цифровые технологии, которые позволят музеям работать с новой аудиторией и развивать онлайн форматы, — сказал Нурторе Жусип.

По итогам обсуждения сенаторы и участники встречи договорились продолжить работу над предложениями, которые помогут модернизировать музейную сферу и усилить ее роль в культурном развитии страны. Все высказанные рекомендации будут учтены при дальнейшей работе комитета и направлены в профильные государственные органы.

