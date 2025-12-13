РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:34, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Музеи работают на базе устаревшей инфраструктуры — Нурторе Жусип

    В Алматы прошло выездное заседание комитета по социально культурному развитию и науке Сената, посвященное вопросам современного музейного дела, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.  

    Музей Алматы
    Фото: Объединение музеев города Алматы

    Участие приняли депутаты Сената, представители Министерства культуры и информации, руководство города и музейные специалисты из разных регионов страны.

    На встрече председатель комитета Нурторе Жусип отметил, что музейная отрасль сегодня сталкивается с серьезными вызовами и требует системного обновления.

     — Многие музеи работают на базе устаревшей инфраструктуры. Хранительские помещения и оборудование не всегда соответствуют современным стандартам, что влияет на качество экспозиций и сохранность фондов. Музей должен быть не только местом хранения, но и пространством для просвещения, диалога и формирования культурной среды страны, — подчеркнул сенатор.

    Нурторе Жусип: Музеи работают на базе устаревшей инфраструктуры
    Фото: пресс-служба Сената

    Председатель комитета обратил внимание и на кадровую ситуацию в сфере, отметив необходимость новых подходов к подготовке специалистов.

    — В музеях остро не хватает профессиональных реставраторов, кураторов и цифровых специалистов. Важно развивать образовательные программы, создавать условия для привлечения молодых кадров и внедрять цифровые технологии, которые позволят музеям работать с новой аудиторией и развивать онлайн форматы, — сказал Нурторе Жусип.

    По итогам обсуждения сенаторы и участники встречи договорились продолжить работу над предложениями, которые помогут модернизировать музейную сферу и усилить ее роль в культурном развитии страны. Все высказанные рекомендации будут учтены при дальнейшей работе комитета и направлены в профильные государственные органы.

    Ранее мы писали, что здание музея разваливается из-за протекающей крыши в Павлодаре. 

    Сенат Минкультуры и информации Музеи Депутаты
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
