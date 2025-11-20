Здание музея разваливается из-за протекающей крыши в Павлодаре

Дмитрий Багаев для Павлодара личность значимая. Здесь он оказался в начале XX века, увлекался фотографией и открыл первую в городе фотостудию.

Благодаря его творчеству удалось запечатлеть облик дореволюционного Павлодара, многих известных жителей того периода, быт казахского народа, причем, не только в городе, но и в отдаленных районах.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Музей в доме, где ранее жил Дмитрий Поликарпович, был открыт в 2001 году. Здание родственники фотографа продали государству, после чего здесь сделали ремонт и открыли экспозицию.

Вместе с тем, сооружение вошло в список памятников истории и культуры местного значения. Но на протяжении почти 25 лет капитальных преобразований не происходило.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Сейчас дом пришел в упадок. Крыша протекает практически в каждом помещении и единственное спасения для сотрудников — ведра.

Затекает дождевая вода и в люстры, осыпаются потолки.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— У нас каждую весну и осень, когда идут дожди, протекает крыша. Оно почти как сито. Это можно увидеть и в кабинетах, и в залах. Многие экспонаты нам приходится убирать, потому что мы боимся, что они подвергнутся этому воздействию, — рассказала специалист дома-музея Дмитрия Багаева Шолпан Абыкешова.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

В результате протечек крыши вздуваются полы. Еще одна проблема — отопление от электричества.

В зимний период нагрузка на проводку увеличивается и тут возникает угроза возгорания.

При этом здание построено частично из дерева и в случае возникновения пожара может сгореть быстро, как сам памятник истории, так и фонды музея, говорят сотрудники.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— Дело в том, что здесь невозможно сделать частично какие-то ремонты, его надо делать полностью начиная от фундамента, стен, кровли, электрической части. Ну никак не получится разбить на этапы, поэтому сумма большая. Около 100 миллионов проектно-сметная документация, — сообщил руководитель павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Потанина Арман Алиакпаров.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Проект на реставрацию здания есть уже давно. Финансирование в этом году музейщики не дождались, надеются на следующий год.

Ремонт рассчитан на 3-4 месяца, но главное, чтобы трагедия не наступила раньше, говорят сотрудники.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Напомним, в 2025 году в Павлодаре отреставрировали дом купца Дерова, памятника истории и культуры республиканского значения.

При этом, финансирования на ремонт в бюджете на нашлось. Откликнулись спонсоры, которые выделили 50 миллионов тенге.