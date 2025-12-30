РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:49, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мусоросортировочный комплекс планируют запустить в мае 2026 года в Павлодаре

    На данным момент ведется сбор металлоконструкций и завезена часть оборудования. В январе 2026 года должны приступить к основному строительству, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Валерий Бугаев

    Стоимость проекта нового сортировочного комплекса — 4,8 миллиарда тенге. Отмечается, что в год в Павлодаре будут перерабатывать 150 тонн отходов, в том числе 20 процентов составит пластик и полимеры. 

    — Мы никогда не перерабатывали стекло, пластик, железо, древесину и текстиль. Это первый проект. Вот почему этот проект так важен для нас. Давно в этом направлении мы работали. В будущем нужно создать такие условия, чтобы не закапывать весь мусор под землей, а переработать 50% пластика, стекла и железа, — отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов. 

    Фото: Валерий Бугаев

    Территория предприятия занимает 11 гектаров земли рядом с городской свалкой в Павлодаре. В январе 2026 году надеются начать основное строительство, а уже в мае запустить проект. Производство даст 150 новых рабочих мест. 

    Напомним, о планах реализации проекта мусоросортировочного предприятия чиновники говорили еще летом 2025 года. Однако на тот момент ПСД еще не было готово.

    Артём Викторов
