Мусоросортировочный комплекс планируют запустить в мае 2026 года в Павлодаре

Стоимость проекта нового сортировочного комплекса — 4,8 миллиарда тенге. Отмечается, что в год в Павлодаре будут перерабатывать 150 тонн отходов, в том числе 20 процентов составит пластик и полимеры.

— Мы никогда не перерабатывали стекло, пластик, железо, древесину и текстиль. Это первый проект. Вот почему этот проект так важен для нас. Давно в этом направлении мы работали. В будущем нужно создать такие условия, чтобы не закапывать весь мусор под землей, а переработать 50% пластика, стекла и железа, — отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Фото: Валерий Бугаев

Территория предприятия занимает 11 гектаров земли рядом с городской свалкой в Павлодаре. В январе 2026 году надеются начать основное строительство, а уже в мае запустить проект. Производство даст 150 новых рабочих мест.

Напомним, о планах реализации проекта мусоросортировочного предприятия чиновники говорили еще летом 2025 года. Однако на тот момент ПСД еще не было готово.