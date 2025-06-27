Переработка отходов: до 150 тонн мусора намерены сортировать в Павлодаре

Доходные отходы

Мусорный вопрос в Павлодаре уже поднимался в 2015 году, но тогда выдвигалось предложение построить перерабатывающее предприятие. Грубо говоря, сжигать отходы, да еще и со всего Казахстана в городе на Иртыше. Однако общественность выступила против, причем, отпор дали внушительный. Идея так и осталась лишь на уровне обсуждений.

Тем временем, проект мусоросортировочного завода оказался более реальным. На данный момент есть инвестор, готовы за 4 миллиарда 800 миллионов тенге построить такое предприятие рядом с действующей городской свалкой.

По задумке, уже осенью должны приступить к возведению складских помещений. Акимат Павлодара под новый завод выделил участок в 11 гектаров. В ноябре должны быть произведены поставки первого оборудования, после чего приступят к пусконаладочным работам, а в апреле 2026 года запустят первую очередь. При этом, пока ПСД еще на стадии завершения, госэкспертизы, само собой, нет. Но чиновники оптимистичны.

— Сама конечная оценка влияния в целом на экологию, она еще не завершена, но из того проекта, который сейчас имеется, мы можем видеть, что это повлияет на улучшение, а именно улучшит глубокую сортировку мусора. Будет сортироваться такая линейка, как пластик, в том числе стекло, цветные и черные металлы, бумага, текстиль и соответственно уменьшит количество отходов, которые пойдут на захоронение, — рассказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Павлодара Батыр Муталапов.

Фото: Артём Викторов/Kazinform

В год намерены сортировать до 150 тысяч тонн отходов павлодарцев, и это лишь первый этап. На втором этапе приступят к переработке. Из пластика, бумаги, металлов будут создавать новую продукцию. В акимате, при этом, пока не говорят, что именно инвестор намерен производить. Мол, на данный момент изучают спрос на рынке, так сказать, чтобы создавать то, что в итоге продать не смогут.

— Новый завод позволит значительно сократить потребность в использовании автотранспортных средств и приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от сжигания топлива в двигателях техники. Модернизация транспортной инфраструктуры также снизит время, затрачиваемое на сбор отходов, что повысит общую эффективность работы и улучшит качество уборки города от образующихся коммунальных отходов. Таким образом, проект «Мусоросортировочный завод» направлен на улучшение системы обращения с отходами, включая улучшение качества воздуха и повышение уровня санитарного состояния городской территории, — добавили в акимате города Павлодара.

Фото: Артём Викторов/Kazinform

Кстати, мусоросортировочный завод даст и новые рабочие места. Трудоустроить намерены 125 человек.

Крышкой по мусору

В Павлодаре с 2023 года реализуют проект и по установке евроконтейнеров. Их отличие от обычных баков заключается в том, что они на колесах и сверху предусмотрена крышка. При этом, внедрение длится уже третий год. Приобретения новых контейнеров оказалось недостаточно. В городе приступили к переустройству внутриквартальных территорий, создавая специальные площадки.

— В 2024 году по мероприятию «Текущий ремонт контейнерных площадок» выделено почти 400 миллионов тенге и выполнены работы по устройству площадок под контейнеры ТБО в количестве 347 штук и установлены 205 навесов. В 2025 году по мероприятию «Текущий ремонт контейнерных площадок» планируется выполнить работу по устройству площадок в количестве 350 штук. У нас в планах охватить новыми контейнерными площадками весь город. И мы сколько успеем сделать в этом году — сделаем. Остальное оставим на следующий год. Летом будем ставить контейнерные площадки, — рассказал главный специалист отдела ЖКХ города Павлодара Гизат Смаилов.

Идею с евроконтейнерами павлодарцы, правда, не совсем поняли. Думали, что чиновники предложат жителям самостоятельно сортировать мусор, но оказалось, что изменения заключаются лишь в наличие крышек на баках. Ну и визуальное приближение к евростандартам.

Фото: Артём Викторов/Kazinform

На сегодня в Павлодаре установлено за счет бюджета 1200 евроконтейнеров, еще 800 приобрело местное ТОО, контролирующее все отходы города. Охватили, можно сказать, центральную часть города. К тому же монополисту пришлось закупать новую спецтехнику, с задней загрузкой мусора. Специально под новые баки.

В итоге, сортировать мусор павлодарцам пока не предлагают, об этом даже речи не идет. Готовы вывозить отходы как обычно, а после самостоятельно на пока еще не построенном мусоросортировочном заводе разделять пластик, металл, бумагу, текстиль, дерево и отправлять на вторичную переработку.

Опасные отходы

В 2015 году в Павлодаре появились контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп. Горожанам дали возможность туда же отправлять опасные для экологии батарейки. Проект, правда, не сильно прижился. Некоторые павлодарцы заботливо стали сносить мусор, но обернулось это и вандализмом. На сегодня в городе можно встретить немало оранжевых контейнеров разбитыми. И ежегодно из бюджета выделяют в среднем по 10 миллионов тенге на их ремонт.

— Ртутьсодержащие контейнера находятся на балансе в КГУ «Коммунсервис». Всего в городе установлено 127 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп. Финансирование на ремонт ртутьсодержащих контейнеров в 2025 году составляет 11, миллиона тенге. Обслуживание и ремонт контейнеров для сбора отходов электронной и бытовой техники осуществляет фирма ТОО «ЭлектроТрансРеелто», которая имеет специализированную лицензию на выполнение данных видов работ, — ответили в акимате города Павлодара.

Фото: Артём Викторов/Kazinform

Куда лучше прижились в Павлодаре корзины для сбора пластиковых бутылок. Таковых в городе много и они практически всегда наполнены.

Напомним, в феврале 2025 года в Павлодаре приняли решение поднять тариф на вывоз бытовых отходов. Объяснили это в том числе необходимостью внедрения евростандартов.

Также стало известно, что в Павлодарской области накоплено 219 тысяч тонн промышленных отходов.