219 млн тонн промотходов накоплено в Павлодарской области

Согласно данным природопользователей региона, в 2024 году объем производственных отходов, накопленных в Павлодарской области в связи с функционированием промышленных отраслей, составил 219 миллионов 89,2 тысячи тонн.

— Эти отходы скопились в таких сферах, как цветная и черная металлургия, тепловая энергетика, добыча полезных ископаемых и переработка нефти. Предприятия, осуществляющие недропользование, получили разрешения на воздействие на окружающую среду в соответствии со статьями 87 и 90 Экологического кодекса. То есть, на руках у них имеются соответствующие контракты на недропользование, а также проекты освоения месторождений, прошедшие государственную экологическую экспертизу. Кроме того, разработаны горнотехнические отвалы, планы развития горных работ и другие нормативные документы. Все работы ведутся строго в соответствии с утвержденными планами, — сообщил эксперт департамента управления промышленными отходами Министерства экологии и природных ресурсов Арман Галымжанов.

В прошлом году предприятия области направили на реализацию природоохранных мероприятий 46,9 миллиарда тенге. При этом запланированная сумма составляла 29,1 миллиарда тенге, что означает перевыполнение плана на 157%.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», с предприятий взимается плата за причиненный окружающей среде вред. Для расчета этих платежей установлены специальные тарифы. Операторы объектов ежегодно уплачивают соответствующие суммы за негативное воздействие на окружающую среду.

По информации, предоставленной Министерством экологии и природных ресурсов, в горнодобывающей промышленности наибольшее количество отходов образуется на предприятиях ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», АО «Ангренсор» и АО «Евразийская энергетическая компания».

В сфере тепловой энергетики основные объемы отходов формируются на двух ГРЭС в Экибастузе, на теплоэлектростанции АО «Казахстанский алюминий» и на двух теплоэлектроцентралях, входящих в состав АО «Павлодарэнерго». В цветной металлургии основной объем отходов также приходится на долю АО «Казахстанский алюминий».

— В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду с 2025 года планируется внедрение на объектах первой категории наилучших доступных технологий (НДТ). В настоящее время Министерством разработаны 12 справочников по НДТ. С текущего года наличие комплексного экологического разрешения является обязательным требованием для всех объектов первой категории. При отсутствии такого разрешения коэффициенты расчета экологических платежей увеличиваются в 2, 4 и 6 раз — в соответствии со статьей 43-9 Налогового кодекса. Государственная экологическая политика в сфере обращения с отходами строится на принципах иерархии: приоритетными являются меры по предотвращению образования отходов, подготовке их к повторному использованию, переработке, утилизации и, в крайнем случае, — захоронению, — пояснил Арман Галымжанов.

Вопросы реализации инвестиционных проектов отнесены к компетенции местных исполнительных органов.

Кроме того, проектные решения проходят обязательное рассмотрение в департаменте экологии Павлодарской области. Это делается с целью обеспечения соблюдения экологических требований при рассмотрении экологических проектов и выдаче заключений государственной экологической экспертизы.

Ранее Олжас Бектенов дал ряд поручений по переходу предприятий к «зеленой экономике».