Олжас Бектенов дал ряд поручений по переходу предприятий к «зеленой экономике»

Рассмотрен ход реализации мероприятий по достижению целевых индикаторов в части снижения вредных выбросов в атмосферу, внедрения на предприятиях наилучших доступных техник и отчетности по устойчивому развитию (ESG).

— В рамках общенациональной инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» в стране реализуются масштабные мероприятия по экологическому обновлению. Параллельно нам необходимо снижать вредное воздействие производства на окружающую среду. Для перехода к «зеленой» экономике и достижения углеродной нейтральности нужно активизировать модернизацию промышленного сектора с учетом внедрения передовых технологий. Одним из ключевых направлений является сокращение эмиссий и парниковых газов в атмосферу, а также повышение энергоэффективности производств, — подчеркнул Олжас Бектенов.

По вопросу влияния на экологическую обстановку в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау заслушаны отчеты руководства ТОО «Корпорация „Казахмыс“, ТОО „Казцинк“ и АО „Qarmet“ о проделанной работе в области модернизации производств.

На обогатительных фабриках ТОО «Корпорация Казахмыс» установлены пылеулавливающие системы, что позволило повысить эффективность процесса улавливания пыли до 99,9%. За счет газификации Жезказганского медеплавильного завода достигнуто сокращение выбросов в атмосферу на 16%. Замена оборудования систем водоохлаждения на Балхашском медеплавильном заводе обеспечила снижение показателя забора свежей воды на 35%. 100% объемов образуемого шлака перерабатывается с получением медного концентрата, чернового свинца и др.

ТОО «Казцинк» проведены работы на Усть-Каменогорской металлургической площадке, в результате чего выбросы снизились более чем в 4 раза — с 69 тыс. тонн в 2001 году до около 15 тыс. тонн в настоящее время. Планируется внедрить наилучшие доступные технологии на основных производственных площадках: это установка нового оборудования по утилизации диоксида серы из газов, реконструкция фильтров для улавливания твердых частиц и др. Общий объем инвестиций на эти цели составит более 108 млрд тенге.

АО «Qarmet» ведется реализация Дорожной карты на 2024–2030 годы, в рамках которой предусмотрено строительство новых коксовых батарей с глубокой очисткой коксового газа, модернизация котельного оборудования на ТЭЦ-2 и ТЭЦ ПВС Карагандинского металлургического комбината, перевод ряда печей на природный газ, реконструкция очистных систем воздуха и воды и др. В целом, за два года фактические выбросы AO «Qarmet» в атмосферный воздух сокращены на 10,3%, образование отходов снизилось на 19,8%.

С вопросами и предложениями касательно стимулирования внедрения бизнесом новых технологий, цифровизации выбросов углекислого газа, обеспечения прозрачности отчетности крупных компаний и др. от лица общественности выступили директор научно-образовательного центра «Зеленая Академия» Бахыт Есекина, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева, исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste Вера Мустафина.

Фото: primeminister.kz

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что для предотвращения негативного воздействия на атмосферный воздух от деятельности промышленных предприятий в Казахстане ежегодно снижаются нормативы по выбросам в рамках выдачи экологических разрешений. В результате перехода отечественных производств на новые технологии к 2035 году ожидается сокращение вредных выбросов в атмосферу на более чем 300 тыс. тонн.

Олжас Бектенов подчеркнул важность совместной работы представителей неправительственного сектора, научного сообщества и бизнеса по достижению Казахстаном углеродной нейтральности. Вместе с тем промышленным предприятиям необходимо активнее работать над обеспечением безопасных условий труда на производствах. Со стороны Правительства по данному вопросу будет усилен контроль.

По итогам совещания Премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам: