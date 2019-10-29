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вчера 23:48
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вчера 21:00
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Мусорные свалки стали обычным делом на территории БАО и Медеу – Касым-Жомарт Токаев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме санитарного состояния города Алматы и близлежащих к городу зон отдыха и туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мониторинг социальных сетей и анализ обращения граждан показывает наличие проблем по санитарному состоянию как самого города, так зон отдыха и туризма. Мусорные свалки стали обычным делом на территории Большого Алматинского озера, Медеу и других рекреационных местах. Только в текущем году акиматом обнаружено 86 стихийных свалок из которых 55 до сих пор не утилизированы. Поручаю акимату совместно с Министерством экологии и геологии, природных ресурсов принять меры по недопущению загрязнения туристических объектов и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Следует наладить переработку отходов, которые сегодня в Алматы составляет всего 11%, в городе нет современных мусороперерабатывающих предприятий», - заметил Президент РК.фото: tuz.kz
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