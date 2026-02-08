РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:18, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Мусорный остров вновь перекрыл горную реку в Боснии и Герцеговине

    Поверхность реки Дрина в Боснии и Герцеговине покрылась пластиковыми бутылками, обломками мебели, стройматериалами, ржавыми бочками и другим мусором, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Мусорный остров вновь перекрыл горную реку в Боснии и Герцеговине
    Фото: DW

    Проблема для региона не нова: каждую зиму мусор, принесенный разлившимися реками, скапливается у заграждений гидроэлектростанции в городе Вишеград, формируя огромные плавающие «мусорные острова».

    мусор в реке, мусор
    Фото: DW

    По словам представителя экологической организации Eko Centar Деяна Фуртулы, это свидетельствует о недостатке политической воли и бездействии всех ответственных органов.

    — Они собираются из года в год и дают обещания. Но, как мы видим, эти картины повторяются. Это экологическая катастрофа. Дрина богата рыбой, и можно представить, какие токсины здесь выделяются, — отметил Фуртула в интервью Euronews.

    мусор в реке, мусор
    Фото: DW
    мусор в реке, мусор
    Фото: DW

    Ранее мы рассказывали, как на юге Казахстана река Карасу окрасилась в сине-голубой цвет. 

    Теги:
    Климат Экология Реки Мировые новости
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
