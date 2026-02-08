Мусорный остров вновь перекрыл горную реку в Боснии и Герцеговине

Проблема для региона не нова: каждую зиму мусор, принесенный разлившимися реками, скапливается у заграждений гидроэлектростанции в городе Вишеград, формируя огромные плавающие «мусорные острова».

Фото: DW

По словам представителя экологической организации Eko Centar Деяна Фуртулы, это свидетельствует о недостатке политической воли и бездействии всех ответственных органов.

— Они собираются из года в год и дают обещания. Но, как мы видим, эти картины повторяются. Это экологическая катастрофа. Дрина богата рыбой, и можно представить, какие токсины здесь выделяются, — отметил Фуртула в интервью Euronews.

Фото: DW

Фото: DW

Ранее мы рассказывали, как на юге Казахстана река Карасу окрасилась в сине-голубой цвет.