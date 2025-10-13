Мусорные компании незаконно взимали плату за ТБО в области Абай

В Бородулихинском районе области Абай завершено расследование по выявленному прокуратурой факту злоупотребления доминирующим положением на рынке двумя субъектами предпринимательства в области защиты конкуренции.

Установлено, что в период 2023–2024 гг. предприниматели более года необоснованно взимали с абонентов плату за услуги по сортировке и захоронению твердых бытовых отходов, которые фактически не оказывались.

Ежемесячный тариф составлял 403 тенге вместо положенных 216 тенге, предусмотренных только за сбор и транспортировку отходов.

В результате более 6 тысяч абонентов, включая 62 предпринимателей, переплатили 12,8 млн тенге.

Постановлениями районного суда оба нарушителя привлечены к административной ответственности по ч.3-1 ст. 159 КоАП РК (Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением). По предписанию уполномоченного органа незаконные действия прекращены, а до утверждения новых тарифов стоимость услуг снижена до 216 тенге.