    16:23, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мусорные компании незаконно взимали плату за ТБО в области Абай

    В области Абай пресечено незаконное завышение тарифов на вывоз отходов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    мусор, ТБО
    Фото: Jibek Joly

    В Бородулихинском районе области Абай завершено расследование по выявленному прокуратурой факту злоупотребления доминирующим положением на рынке двумя субъектами предпринимательства в области защиты конкуренции.

    Установлено, что в период 2023–2024 гг. предприниматели более года необоснованно взимали с абонентов плату за услуги по сортировке и захоронению твердых бытовых отходов, которые фактически не оказывались.

    Ежемесячный тариф составлял 403 тенге вместо положенных 216 тенге, предусмотренных только за сбор и транспортировку отходов.

    В результате более 6 тысяч абонентов, включая 62 предпринимателей, переплатили 12,8 млн тенге. 

    Постановлениями районного суда оба нарушителя привлечены к административной ответственности по ч.3-1 ст. 159 КоАП РК (Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением). По предписанию уполномоченного органа незаконные действия прекращены, а до утверждения новых тарифов стоимость услуг снижена до 216 тенге.

    Динара Жусупбекова
    Автор
