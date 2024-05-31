Мурат Нуртлеу принял участие в III Министерской конференции «Центральная Азия + Италия»

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу приняла участие в III Министерской конференции «Центральная Азия + Италия», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

В ходе мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки, взаимодействие в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, сферах транспорта, логистика и зеленой энергетики.

В своём выступлении министр М.Нуртлеу отметил, что сегодня Центральная Азия представляет собой динамично развивающийся регион с собственным видением геополитических реалий и широкими торгово-экономическими возможностями.

Фото: пресс-служба МИД РК

- Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, Международный фонд спасения Арала и Зона свободная от ядерного оружия являются яркой демонстрацией однозначного стремления Центральной Азии развивать эффективное и взаимовыгодное сотрудничество и противостоять общим вызовам, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

Как отметил М.Нуртлеу, встреча в Риме весьма своевременна и дает возможность обсудить практические шаги и определить новые сферы сотрудничества Италии со странами центральноазиатского региона.

В свою очередь, заместитель председателя Совета министров – министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни призвал к активному взаимодействию в таких важных сферах, как транспортная взаимосвязанность, энергетика, изменение климата и образование.

Фото: пресс-служба МИД РК

С докладами в ходе конференции также выступили министры иностранных дел Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.

Помимо этого, в рамках III Министерской конференции «Центральная Азия + Италия» состоялись тематические сессии, посвященные водному и энергетическому сотрудничеству, глобальной взаимосвязанности и высшему образованию, в которых приняли участие представители министерств иностранных дел и энергетики, АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и высших учебных заведений РК.

Ранее сообщалось, дипломаты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана «сверили часы» в Риме.