РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:14, 30 Май 2024 | GMT +6

    Мурат Нуртлеу принял участие в III Министерской конференции «Центральная Азия + Италия»

    Мурат Нуртлеу принял участие в III Министерской конференции «Центральная Азия + Италия»
    Фото: пресс-служба МИД РК

    Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу приняла участие в III Министерской конференции «Центральная Азия + Италия», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Мурат Нуртлеу принял участие в III Министерской конференции «Центральная Азия + Италия»
    Фото: пресс-служба МИД РК

    В ходе мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки, взаимодействие в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, сферах транспорта, логистика и зеленой энергетики.

    В своём выступлении министр М.Нуртлеу отметил, что сегодня Центральная Азия представляет собой динамично развивающийся регион с собственным видением геополитических реалий и широкими торгово-экономическими возможностями.

    Мурат Нуртлеу принял участие в III Министерской конференции «Центральная Азия + Италия»
    Фото: пресс-служба МИД РК

    - Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, Международный фонд спасения Арала и Зона свободная от ядерного оружия являются яркой демонстрацией однозначного стремления Центральной Азии развивать эффективное и взаимовыгодное сотрудничество и противостоять общим вызовам, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

    Как отметил М.Нуртлеу, встреча в Риме весьма своевременна и дает возможность обсудить практические шаги и определить новые сферы сотрудничества Италии со странами центральноазиатского региона.

    В свою очередь, заместитель председателя Совета министров – министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни призвал к активному взаимодействию в таких важных сферах, как транспортная взаимосвязанность, энергетика, изменение климата и образование.

    Мурат Нуртлеу принял участие в III Министерской конференции «Центральная Азия + Италия»
    Фото: пресс-служба МИД РК

    С докладами в ходе конференции также выступили министры иностранных дел Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.

    Помимо этого, в рамках III Министерской конференции «Центральная Азия + Италия» состоялись тематические сессии, посвященные водному и энергетическому сотрудничеству, глобальной взаимосвязанности и высшему образованию, в которых приняли участие представители министерств иностранных дел и энергетики, АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и высших учебных заведений РК.

    Ранее сообщалось, дипломаты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана «сверили часы» в Риме. 

    Теги:
    Италия Узбекистан Кыргызстан Таджикистан МИД РК Внешняя политика Казахстана Туркменистан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!