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    17:43, 30 Май 2024 | GMT +6

    Дипломаты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана «сверили часы» в Риме

    мид
    Фото: пресс-служба МИД РК

    По инициативе казахстанской стороны в рамках III Министерской конференции «Центральная Азия – Италия» в Риме состоялись консультации глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    МИД РК
    Фото: пресс-служба МИД РК

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Собеседники отметили значимость дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.

    Глава МИД РК М.Нуртлеу подчеркнул, что такого рода мероприятия стали важным фактором международной политики, позволяя в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития региона.

    мид
    Фото: пресс-служба МИД РК

    Министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в рамках многосторонних структур и форматов ЦА+.

    Теги:
    Италия Казахстан Узбекистан Кыргызстан Таджикистан МИД РК Внешняя политика Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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