Дипломаты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана «сверили часы» в Риме

По инициативе казахстанской стороны в рамках III Министерской конференции «Центральная Азия – Италия» в Риме состоялись консультации глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба МИД РК

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Собеседники отметили значимость дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.

Глава МИД РК М.Нуртлеу подчеркнул, что такого рода мероприятия стали важным фактором международной политики, позволяя в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития региона.

Фото: пресс-служба МИД РК

Министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в рамках многосторонних структур и форматов ЦА+.