Мраморное море в Турции отступило на 20 метров от берега
Явление произошло в районе Мармара Эреглиси города Текирдаг на западе Турции, вызвав беспокойство местных жителей, передает телеканал Habertürk.
В местах отступления воды образовались песчаные острова, а на мелководье были замечены несколько лодок, севших на мель. Эта картина вдоль побережья вызвала обеспокоенность у местных жителей, которые выразили любопытство по поводу причин сложившейся ситуации.
— В последний раз я видел такое отступление моря 3 года назад. Тогда оно отступило примерно на столько же. До прошлой недели уровень моря был в пределах нормы. Отступление произошло за очень короткое время, — заявил местный житель Сезер Акча.
Причины резкого изменения уровня воды не называются.
