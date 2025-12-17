Мраморное море в Турции отступило на 20 метров от берега

В местах отступления воды образовались песчаные острова, а на мелководье были замечены несколько лодок, севших на мель. Эта картина вдоль побережья вызвала обеспокоенность у местных жителей, которые выразили любопытство по поводу причин сложившейся ситуации.

— В последний раз я видел такое отступление моря 3 года назад. Тогда оно отступило примерно на столько же. До прошлой недели уровень моря был в пределах нормы. Отступление произошло за очень короткое время, — заявил местный житель Сезер Акча.

Причины резкого изменения уровня воды не называются.

