    13:16, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мраморное море в Турции отступило на 20 метров от берега

    Явление произошло в районе Мармара Эреглиси города Текирдаг на западе Турции, вызвав беспокойство местных жителей, передает телеканал Habertürk.

    Фото: ТАСС
    Фото: ТАСС

    В местах отступления воды образовались песчаные острова, а на мелководье были замечены несколько лодок, севших на мель. Эта картина вдоль побережья вызвала обеспокоенность у местных жителей, которые выразили любопытство по поводу причин сложившейся ситуации.

    — В последний раз я видел такое отступление моря 3 года назад. Тогда оно отступило примерно на столько же. До прошлой недели уровень моря был в пределах нормы. Отступление произошло за очень короткое время, — заявил местный житель Сезер Акча.

    Причины резкого изменения уровня воды не называются. 

    Ранее турецкий ученый назвал главную сейсмическую угрозу для Мраморного моря в Турции. 

     

    Турция Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
