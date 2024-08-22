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    18:17, 21 Август 2024 | GMT +6

    Можно ли в школу приходить с окрашенными в яркий цвет волосами - мнение министра

    волосы
    Фото: pedsovet.org

    О том, какими должны приходить в школу ученики, своим мнением поделился министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовского саммита учителей, передает корреспондент агентства Kazinfrom.

    Журналисты спросили у главы минпросвещения - как он относится к тому, что девочки красят волосы в яркие цвета и можно ли им будет приходить в школу в таком виде.

    - В каждой школе есть свои внутренние правила, и школа не должна отходить от своей первостепенной задачи – давать качественное образование и сознательное воспитание. Во внутренних правилах школ обозначены вопросы касательно успеваемости, поведения и внешнего вида детей. Эти вещи делаются неспроста. Поэтому, когда ученики идут в школу, они должны ставить одну цель – получить качественное образование и стать успешным человеком, – сказал Гани Бейсембаев.

    Ранее Гани Бейсембаев высказался насчет подарков учителям к 1 сентября и рассказал, будут ли в Казахстане переносить начало учебного года.

     

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Образование Гани Бейсембаев школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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