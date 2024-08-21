Гани Бейсембаев высказался насчет подарков учителям к 1 сентября

В кулуарах республиканского августовского саммита педагогов «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру» у главы минпросвещения спросили: «Правильно ли дарить цветы и конфеты учителям на 1 сентября?

- Насчет конфет надо подумать. У каждого свои предпочтения к сладостям, но я думаю, что цветы для учителей от учеников всегда приятно. В принципе, это всегда было традицией, чтобы ученики от всей души с благодарностью к педагогам дарили им цветы. Это, я считаю, правильным, - сказал Гани Бейсембаев.