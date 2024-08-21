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    15:21, 21 Август 2024 | GMT +6

    Гани Бейсембаев высказался насчет подарков учителям к 1 сентября

    Школа
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос преподнесения подарков учителям к 1 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В кулуарах республиканского августовского саммита педагогов «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру» у главы минпросвещения спросили: «Правильно ли дарить цветы и конфеты учителям на 1 сентября?

    - Насчет конфет надо подумать. У каждого свои предпочтения к сладостям, но я думаю, что цветы для учителей от учеников всегда приятно. В принципе, это всегда было традицией, чтобы ученики от всей души с благодарностью к педагогам дарили им цветы. Это, я считаю, правильным, - сказал Гани Бейсембаев.

    Ранее сообщалось, что на августовской конференции педагоги обсуждают будущее цифрового образования в РК. 

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Гани Бейсембаев Учителя школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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