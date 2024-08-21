17:35, 21 Август 2024 | GMT +6
Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос возможного продления учебного года
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос возможного продления учебного года, передает корреспондент агентства Kazinfrom.
— Нет, не будет переноса. Приказ уже вышел и вы можете увидеть — все каникулы на местах и завершение учебного года также остается без изменений, — сказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев, отвечая на вопросы в кулуарах республиканского августовского саммита педагогов «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру» в Астане.
Ранее Гани Бейсембаев высказался насчет подарков учителям к 1 сентября. На августовской конференции педагоги со всей республики обсудили будущее цифрового образования в РК.