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    17:35, 21 Август 2024 | GMT +6

    Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос возможного продления учебного года

    школа
    Фото: акимат Астаны

    Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос возможного продления учебного года, передает корреспондент агентства Kazinfrom.

    — Нет, не будет переноса. Приказ уже вышел и вы можете увидеть — все каникулы на местах и завершение учебного года также остается без изменений, — сказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев, отвечая на вопросы в кулуарах республиканского августовского саммита педагогов «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру» в Астане.

    Ранее Гани Бейсембаев высказался насчет подарков учителям к 1 сентября. На августовской конференции педагоги со всей республики обсудили будущее цифрового образования в РК. 

     

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Образование Гани Бейсембаев школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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