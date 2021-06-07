Можно ли проводить тои в Алматы - ответ Жандарбека Бекшина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы согласно новому постановлению главного санврача разрешено проводить поминки на 50 человек, а тои нет. Об этом сообщил главный санврач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешили проводить поминки, но количество участников должно быть не более 50 человек, это для предприятий, которые работают по системе «Ashyq». Это критерий для регионов, которые находятся в «желтой» зоне. Он был разработан центральным органом», - сказал санврач в ходе брифинга в РСК.

Он также уточнил, что другие коллективные мероприятия на предприятиях общепита, которые работают по типу ресторана и столовых - запрещаются.

Согласно постановлению, объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторан, кафе и кофейни, которые участвуют в «Ashyq», работают с 7:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%. Это касается и для «желтой» и «красной» зон.

Такой же график установлен и для летних площадок, для банкетных залов, а для фуд-кортов с 10:00 до 22:00 часов при заполняемости до 20%.

Сауны, спа-центры, рынки (продуктовые и не продуктовые), бассейны, спорткомплексы и торговые центры по «Ashyq» могут работать без ограничений в «красной» и «желтой» зоне.

Театры и кинотеатры, концертные залы, филармонии могут работать в «красной» зоне по «Ashyq» с заполняемостью не более 30%, а в «желтой» зоне - не более 40%.