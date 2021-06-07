Можно ли проводить тои в Алматы - ответ Жандарбека Бекшина
«Разрешили проводить поминки, но количество участников должно быть не более 50 человек, это для предприятий, которые работают по системе «Ashyq». Это критерий для регионов, которые находятся в «желтой» зоне. Он был разработан центральным органом», - сказал санврач в ходе брифинга в РСК.
Он также уточнил, что другие коллективные мероприятия на предприятиях общепита, которые работают по типу ресторана и столовых - запрещаются.
Согласно постановлению, объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторан, кафе и кофейни, которые участвуют в «Ashyq», работают с 7:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%. Это касается и для «желтой» и «красной» зон.
Такой же график установлен и для летних площадок, для банкетных залов, а для фуд-кортов с 10:00 до 22:00 часов при заполняемости до 20%.
Сауны, спа-центры, рынки (продуктовые и не продуктовые), бассейны, спорткомплексы и торговые центры по «Ashyq» могут работать без ограничений в «красной» и «желтой» зоне.
Театры и кинотеатры, концертные залы, филармонии могут работать в «красной» зоне по «Ashyq» с заполняемостью не более 30%, а в «желтой» зоне - не более 40%.